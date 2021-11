Call of Duty: Vanguard, come giocare in 2 in split screen

Il nostro amato Call of Duty: Vanguard è finalmente uscito, e, nell’attesa di una recensione, cercheremo di offrirvi aiuti nella vostra partita con una serie di utili guide: in questo articolo, vedremo di come attivare lo split screen e quindi giocare in modalità 2 giocatori

Come tutti i fan della serie ben sapranno, per quanto Call of Duty: Vanguard possa avere una campagna singleplayer ben realizzata, la componente principale del gioco nel lungo termine è sempre stata la sezione multiplayer. A proposito di multiplayer, una delle funzionalità maggiormente apprezzate dai fan è proprio la possibilità di giocare in compagnia di amici con il multiplayer locale, tramite lo strumento dello split screen. In questa guida appunto, vi spiegheremo come giocare in 2 tramite lo split screen in Call of Duty: Vanguard, così che possiate anche voi godere di questa feature.

Che cos’è lo split screen?

Prima di iniziare, spieghiamo che cosa significa questo termine per chi fosse meno ferrato con le espressioni inglesi. Il termine “split screen” si traduce letteralmente con “schermo diviso”: usando termini più comuni nella lingua italiana, possiamo parlare appunto di schermo condiviso. Si tratta di quella funzionalità, propria di svariati tipi di giochi (tra cui gli ultimi capitoli della serie Call of Duty), grazie alla quale lo schermo viene diviso in 2 o più aree grandi uguali, permettendo a 2 o più giocatori di giocare insieme sulla stessa piattaforma, ognuno con la propria visuale e con il proprio controller.

La funzionalità dello split screen per giocare in 2 giocatori è sempre meno presente nei giochi più recenti, e in generale fa sempre piacere ai giocatori poterla sfruttare, in quanto permette di giocare partite in multigiocatore senza la necessità che ciò avvenga online e quindi a distanza: controlliamo di seguito se tale funzionalità è presente in Call of Duty Vanguard.

Ma il nuovo CoD: Vanguard offrirà anch’esso lo split screen? – Call of Duty: Vanguard, come giocare in 2 in split screen

Nonostante la stragrande maggioranza dei capitoli precedenti offrisse la possibilità di giocare in split screen, c’è da chiedersi se questa cosa vale anche per Call of Duty: Vanguard. Rassicuratevi, perché, nonostante potessimo avere dei dubbi prima delle release ufficiale, adesso possiamo dirvi con certezza che la funzionalità è presente anche in quest’ultimo capitolo. Essa però è presente solo limitatamente, ovvero soltanto sulle console PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, mentre non è prevista per la versione PC. Questa guida sarà utile perciò soltanto ai giocatori console, mentre sfortunatamente i giocatori PC non potranno godere della feature.

Come attivare lo split screen – Call of Duty: Vanguard, come giocare in 2 in split screen

Arrivando finalmente al cuore della nostra guida su come giocare in 2 giocatori in multipayer locale su Call of Duty: Vanguard tramite lo split screen, possiamo dirvi che si tratta di un procedimento alquanto semplice. Come succedeva per tutti i capitoli più recenti di Call of Duty, dovrete innanzitutto accendere e collegare alla console il secondo controller. Fatto ciò, una volta entrati in game accedete alla sezione multiplayer. A questo punto, basterà prendere il vostro secondo controller e premere A o X (in base alla console con la quale giocate). Potrete inoltre unirvi alla partita sia come normale guest, sia con il vostro account personale: a questo punto, quando vi unirete a una partita online, lo schermo sarà diviso a metà e potrete quindi giocare in 2 dalla stessa console.

Conclusioni

Arrivati alla parte conclusiva di questa guida su come giocare in 2 in split screen su Call of Duty: Vanguard, non ci resta che augurarvi buon divertimento.

