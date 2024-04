Lecce-Empoli: dove vedere la partita?

Scontro per sopravvivere. I salentini di Tudor e i toscani di Nicola, dove vedere Lecce-Empoli? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv sono diventati un punto fermo per il mondo del calcio.. Il primo segno eviente lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo comporta sicuramente un grande vantaggio per le società, che godono così di introiti e sponsor, ma mostra d’altro canto una grande limitazione per utenti e tifosi, i quali si ritrovano costretti a ricercare molte informazioni sulle sfide in programma. Pertanto l’articolo in questione assume una certa importanza, dato che ha lo scopo di spiegare dove vedere Lecce-Empoli e quali saranno le possibili scelte degli allenatori.

La giornata 32 porta così ad uno scontro diretto con punti che “scottano” in chiave salvezza, visto che entrambe devono fuggire dalla zona calda.

Dove vedere Lecce-Empoli: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

A quota 29 punti, il Lecce è 14esimo e arriva da una pesante sconfitta contro il Milan, dopo aver ottenuto un pari contro la Roma. Due scontri con big prima del confronto con una diretta rivale. L’Empoli è 16esimo con 28 punti e giunge da un successo in rimonta (per 3-2 contro il Torino) a seguito di 4 ko. Scopriamo allora dove poter vedere Lecce-Empoli, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, è riuscita a ritagliarsi un posto importante all’interno del mondo del calcio. Attualmente infatti solo DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporanea. Saranno necessari pochi passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta delle offerte si rivela del tutto diversa. Per la Serie A vengono garantite tre sfide per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può vantare l’intero palinsesto. Ad aggiungersi le sfide delle compagini estere e gli impegni di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento presenta un costo di 14,99 € mensili, dove occorreranno poche operazioni, cliccando sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione, si arriva alla risposta tanto attesa: Lecce-Empoli sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 13 Aprile alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Via del Mare di Lecce. Ricordiamo di munirsi di una VPN per rimanere protetti durante la navigazione su internet.

Mancano poco più di 24 ore, sistematevi e mettetevi comodi, scegliendo se usufruire del servizio dalla tv o da un qualsiasi dispositivo.

Lecce-Empoli, probabili formazioni

Si punta a vincere per provare a respirare e a sperare in qualcosa di più.

Ecco le probabili formazioni:

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Sansone, Piccoli.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

Chi delle due potrà sorridere? Dateci la vostra opinione. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi notizie sul mondo social e web.