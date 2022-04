iBeesoft Free Data Recovery: il miglior software per recuperare file eliminati?

In questo articolo vi spiegheremo come utilizzare iBeesoft Free Data Recovery per recuperare i file eliminati. Si tratta di uno dei migliori software gratuiti che permettono di recuperare i nostri dati. Vediamo!

I dati sono alla base delle nostre vite. La digitalizzazione è una grande comodità perché permette il facile accesso ad una grande quantità di informazioni. Pensiamo solo ai milioni di foto e video che ogni giorno vengono postate nei social. Ma non si tratta solo di svago. Nei nostri PC risiedono centinaia di documenti più o meno importanti che sono fondamentali per la nostra vita professionale o privata. Purtroppo non è così raro eliminare per errore dei file o intere cartelle dal PC. Inoltre può succedere che alcuni dati vengano corrotti per errori software o hardware. Fortunatamente grazie ad iBeesoft Free Data Recovery possiamo rimediare! Si tratta di un programma per recupero dati gratuito e davvero semplice da utilizzare. Vediamo come funziona.

iBeesoft Free Data Recovery: software per recuperare i dati persi

iBeesoft Free Data Recovery è un software per PC che permette di recuperare gratuitamente fino a 2 GB di dati. Il software presenta un’interfaccia grafica davvero semplicissima e facile da utilizzare anche per coloro che non sono esperti. iBeesoft Free Data Recovery non fa differenze e riesce agevolmente a recuperare file di vari formati. Essenzialmente si lancia una scansione del supporto di memoria che andrà a cercare tutti i file recuperabili. Questi poi possono essere ispezionati dall’utente e ripristinati, selezionando quelli che ci interessano.

La versione gratuita del software permette di recuperare fino a 2 GB di file, più che sufficienti per recuperare documenti e foto cancellate per errore. Si tratta di una gran bel vantaggio perché di norma gli altri software permettono di scansionare e vedere i file in anteprima, ma non è possibile ripristinarli senza acquistare la licenza. iBeesoft Free Data Recovery supporta anche tantissimi dispositivi diversi. Sarà possibile effettuare il recupero dati da hard disk gratis, che è il caso più comune. Ma sarà possibile anche analizzare una singola partizione, una chiavetta USB, una scheda SD o altri dispositivi di archiviazione.

Una volta analizzato il supporto di memoria desiderato, verrà prodotta una lista di tutti i file recuperabili, che sono possono essere aperti in anteprima all’interno dell’applicazione per poter verificare la loro integrità. In questo si può valutare in anticipo che cosa conviene recuperare, anche perché l’operazione può richiedere del tempo soprattutto per i grandi file. Ovviamente, oltre a ripristinare i file eliminati per un errore umano, iBeesoft Free Data Recovery permette anche di riparare i file corrotti a causa di errori hardware e software. Video, documenti e foto che sembrano diventati improvvisamente inaccessibili, potranno essere resi nuovamente disponibili.

Come recuperare i dati

Vediamo ora passo passo come si possono recuperare i dati persi o corrotti con questo utilissimo software:

Scaricare iBeesoft Free Data Recovery dal sito ufficiale ed installarlo. Il software è disponibile per tutti i sistemi operativi Windows da 8 in poi. Aprire il programma. Nella finestra dovremmo visualizzare tutti i dispositivi disponibili per il recupero. Possiamo anche decidere di aprire una specifica cartella. Dalla impostazioni in alto possiamo anche impostare dei filtri sul tipo di file da recuperare (ad esempio solo file di immagine). Completata questa fase, premiamo il pulsante “Scansione” che apparirà passando il cursore sopra l’icona della locazione di memoria che ci interessa. Si avvierà un processo di analisi, la cui durata dipenderà dalla dimensione dell’area da scansionare e dal numero di file da recuperare. Terminata l’analisi, verrà visualizzata una lista dei file recuperabili, organizzati in varie cartelle “file eliminati”, “file esistenti”, e “altri file persi” e sotto cartelle in base al tipo. Da questa schermata possiamo vedere in anteprima i file e selezionare quelli da ripristinare. Premere su “Recupera” ed il gioco è fatto.

Molto semplice, no? Ora sapete come utilizzare iBeesoft Free Data Recovery per recuperare i dati cancellati o persi per errore. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!