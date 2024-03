Elgato rivoluziona la Facecam: nuovo design e supporto HDR per prestazioni impeccabili

Elgato ha presentato oggi la Facecam MK.2, un’evoluzione della sua rinomata webcam 1080p60, amata dai creatori di contenuti

Questo nuovo modello mantiene le funzionalità preferite dagli utenti e introduce miglioramenti significativi, tra cui il supporto HDR, un otturatore per la privacy integrato ed effetti pan-tilt-zoom.

Caratteristiche principali della Facecam MK.2: HDR, privacy integrata e controllo avanzato delle riprese

Con la Facecam MK.2, le riprese dei content creator e dei professionisti saranno ancora più fedeli, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla qualità migliorata. Il design elegante si integra perfettamente nelle postazioni moderne, mentre le dimensioni ridotte migliorano il contatto visivo.

Da oggi, la Facecam MK.2 di Elgato è disponibile per l’acquisto online, mentre sarà presto disponibile presso altri partner ufficiali. Gli utenti possono anche scaricare gratuitamente il software personalizzato dedicato, Camera Hub, dal sito web di Elgato.

Grazie alle tecnologie avanzate, la Facecam MK.2 offre dettagli più ricchi e una precisione cromatica superiore rispetto al modello precedente. Con un’ottimizzazione della sensibilità, la Facecam MK.2 garantisce prestazioni migliori anche in condizioni di scarsa illuminazione, come ambienti di gioco bui o conferenze in ufficio trasmesse in tarda serata, offrendo immagini vivide e professionali.

“Nel 2021 abbiamo progettato Facecam con il desiderio che diventasse la migliore webcam per i creatori” , ha dichiarato Rolf Bartz, Principal Vision Architect di Elgato. “Facecam MK.2 si basa su questa eredità e migliora quasi tutti i suoi aspetti, assicurando un maggiore controllo del software e una versatilità superiore per quanto riguarda l’illuminazione. Non riesco a immaginare nessun’altra webcam con tutta questa efficienza e versatilità, a questo prezzo” .

La tecnologia HDR della Facecam MK.2 garantisce una riproduzione estremamente realistica e autentica dei colori e dei dettagli, anche in condizioni di illuminazione contrastante, offrendo un’acquisizione HDR in formato Full HD a una velocità di 60 frame al secondo, il doppio rispetto a molti altri modelli di webcam sul mercato, per una qualità video fluida e nitida.

La Facecam MK.2 presenta anche un otturatore incorporato scorrevole per proteggere l’obiettivo della webcam e la privacy degli utenti, mentre il suo design ridisegnato e compatto si adatta a qualsiasi sistema, offrendo una presa sicura e una linea visiva migliorata.

Con la possibilità di regolare l’inclinazione verticale e l’orientamento laterale, la Facecam MK.2 offre ai creatori di contenuti un maggiore controllo sulle riprese, consentendo loro di realizzare scatti perfetti in tempo reale. La webcam è in grado di registrare video slow-motion superfluidi a 120 frame al secondo con risoluzione HD (720p), catturando ogni dettaglio anche dei movimenti più rapidi.

Dall’introduzione nel 2021, la Facecam è diventata la scelta preferita da creatori di contenuti e professionisti di tutto il mondo, grazie alla sua nitidezza e alle prestazioni ineguagliabili in condizioni di scarsa illuminazione. Il successo ottenuto ha portato allo sviluppo della Facecam Pro, la prima webcam 4K60 al mondo. Oggi, la Facecam MK.2 riporta l’attenzione sul modello originale, adattandolo alle esigenze moderne di professionisti e creatori di contenuti.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate Elgato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).