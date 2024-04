The Walking Dead: dove vedere in streaming tutta la serie

The Walking Dead è una delle più amate e longeve degli ultimi quindici anni e oggi vi parliamo di dove vedere questa serie in streaming

The Walking Dead è certamente una delle serie più longeve ed amate degli ultimi quindici anni. Ideata da Frank Darambont (il regista kingsiano di Le ali della libertà e Il miglio verde), la serie ha raggiunto le undici stagioni. E questo se si considera solo la serie “canonica”, ignorando invece tutta la serie di spin-off (Fear the Walking Dead, Rick e Michonne e Dead City) che si è creata intorno alla serie originale. Il prodotto ha preso il via nel 2010 e si è con concluso nel 2022 con, appunto l’undicesima stagione. Al termine della serie canonica, l’opera complessiva conta ben 177 episodi, dalla durata di circa 45 minuti l’uno.

Alcuni numeri della serie

La serie post-apocalittica vede nel suo cast degli attori che hanno legato fortemente il proprio nome alla serie e ai personaggi da loro messi in scena. Andrew Lincoln, Norman Reedus, Jon Bernthal ed altri sono stati acclamati per le loro prove. Inoltre, la serie è anche stata candidata a svariati premi presigiosi, tra cui alla miglior serie drammatica ai Golden Globes del 2011. Può contare su una grande quantità di stagioni ed episodi, oltre ad una sempre maggiore quantità di spin-off.

AMC (la stessa casa di produzione che ha realizzato Breaking Bad) ha prodotto la serie originale e tutti gli spin-off. La serie madre, infatti, è da essa distribuita negli States attraverso il proprio streamer, AMC+. In Italia, dove la piattaforma di streaming della casa di produzione non è disponibile, la serie madre e gli spin-off (qui un articolo) sono invece distribuiti su vari streamer.

Dove vedere in streaming The Walking Dead

Tutti i 177 episodi della serie originale si possono trovare su Disney+, nella sezione Star, dove sono arrivati in blocco a metà del 2021. Sulla piattaforma di Disney si può vedere anche la serie antologica Tales of the Walking Dead, incentrata su alcuni personaggi vecchi e nuovi della serie, oltre a tutta una serie di contenuti extra.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.