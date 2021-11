Call of Duty: Vanguard, guida alle migliori armi

Con l’uscita di Call of Duty: Vanguard si ripresenta uno dei dubbi che attanaglia spesso i giocatori di sparatutto su quali siano le migliori armi da usare nel gioco

Da pochissimo tempo Call of Duty: Vanguard è stato rilasciato da Activision, e i giocatori più impazienti già si sono fiondati all’interno del multiplayer, assetati di sfida e cercando di sfruttare il lancio del nuovo gioco per ottenere sin da subito dei vantaggi senza alcuna guida, superando coloro che giocheranno questa modalità dopo aver terminato la campagna. Come per i capitoli precedenti, anche questo Call of Duty: Vanguard presenta un grande parco armi, con la possibilità di personalizzare nel modo che si preferisce qualunque tipo di fucile o pistola attraverso il vasto assortimento di accessori, andiamo a scoprire insieme le migliori.

Arsenali diversi per bisogni diversi

Le armi disponibili al lancio sono costituite da 27 primarie e 9 secondarie, tutte sbloccabili giocando al titolo. Sicuramente il catalogo dell’arsenale sarà ampliato ulteriormente nei futuri aggiornamenti e riceverà le dovute cure con patch che andranno a bilanciare eventuali caratteristiche, tuttavia si possono già individuare alcuni dei fucili che risaltano rispetto alle altre disponibili in Call of Duty Vanguard. In questa guida di Call of Duty: Vanguard andremo a vedere un elenco esaustivo di tutte le migliori armi, e di come sfruttare al meglio la personalizzazione per ottenerne una maggiore potenza.

Le categorie – Guida alle migliori armi di Call of Duty: Vanguard

Prima di tutto, andiamo a dare uno sguardo alle sei categorie in cui si suddividono le armi: come abbiamo già detto ci saranno 27 primarie, che includono fucili d’assalto, SMG, LMG, fucili da precisione e da cecchino, shotgun. Poi vi sono le 9 secondarie, costituite da 5 pistole e 4 lanciamissili. Infine, si avranno anche due armi corpo a corpo, ma in questa guida ci concentreremo più sull’aspetto delle migliori armi primarie da utilizzare in Call of Duty: Vanguard. Di seguito, è possibile vedere una lista dell’intero arsenale presente nel nuovo titolo di CoD:

Fucili d’assalto: STG44, Burst, BAR, NZ-41, Volk, Fedorov Avtomat, AS44

Come di consueto in titoli di questo genere, anche in Call of Duty: Vanguard non si avrà accesso ad ogni singola arma sin dall’inizio, e per questo dovremo andare a sbloccarle nel tempo giocando il gioco, ottenendo esperienza ed aumentando il proprio livello, arrivando così a dover usare anche altre armi prima di poter mettere le mani su quelle migliori. Inoltre, ognuna potrà disporre di massimo 10 accessori installati, che saranno però ottenuti solo dopo aver raggiunto un certo livello di utilizzo dell’arma in questione.

Le super cinque – Guida alle migliori armi in Call of Duty: Vanguard

Fatte queste premesse, iniziamo la nostra guida su quali siano le armi migliori attualmente in Call of Duty: Vanguard.

Volk: vista senza nessuna aggiunta, la Volk non sarebbe considerabile come un’arma superiore alle sue concorrenti tra i fucili d’assalto. Eppure, con il giusto assortimento, è capace di trasformarsi in una delle armi più potenti di Call of Duty: Vanguard. Il fucile è in grado di sparare a tutta velocità, e se accompagnato da una buona mira dà luogo ad un fantastico TTK; l’unica parte negativa è da trovare nella sua pesantezza e nel rinculo instabile. Ecco perché essa dipende molto dagli accessori che andrà a ricevere: mettere opzioni che controllino il rinculo sarà il modo più rapido per risolvere il problema.

vista senza nessuna aggiunta, la Volk come un’arma superiore alle sue concorrenti tra i fucili d’assalto. Eppure, con il giusto assortimento, è capace di trasformarsi in una delle armi più potenti di Call of Duty: Vanguard. Il fucile è in grado di sparare a tutta velocità, e se accompagnato da dà luogo ad un fantastico TTK; l’unica parte negativa è da trovare nella sua pesantezza e nel Ecco perché essa dipende molto che andrà a ricevere: mettere opzioni che controllino il rinculo sarà il modo più rapido per risolvere il problema. STG44: si tratta di un altro fucile d’assalto, e tra i più potenti anche senza alcun accessorio. Il suo TTK non è nulla di troppo esaltante, ma possiede un buon range che consente di abbattere i nemici a distanze decisamente sorprendenti, considerata la tipologia di arma. In più, il suo rinculo facilmente controllabile permetterà di portare a segno tutti i nostri colpi alla testa, dettaglio importante per una performance migliore in CoD Vanguard.

si tratta di un altro fucile d’assalto, e tra anche senza alcun accessorio. Il suo TTK non è nulla di troppo esaltante, ma possiede un buon range che consente di abbattere i nemici a distanze decisamente sorprendenti, considerata la tipologia di arma. In più, il suo rinculo permetterà di portare a segno tutti i nostri colpi alla testa, dettaglio importante per una performance migliore in CoD Vanguard. BAR: continuiamo con i fucili d’assalto, ed il BAR potrebbe essere il migliore tra tutti quelli visionabili nel gioco. Possiede un rateo di fuoco molto basso per via dei suoi colpi individuali, e nonostante possa non risultare la prima scelta per uno stile di gioco basato sull’aggressività di movimento, sarà comunque ottimale per chi preferisce addentrarsi nella partita in modo più calmo e preciso, mietendo i nemici con solo pochi spari.

Per gli alternativi – Guida alle migliori Armi di Call of Duty: Vanguard

Abbiamo dunque potuto vedere che tra i fucili più da prediligere ci sono quelle appartenenti alla categoria d’assalto; ad ogni modo, si possono valutare anche un paio di scelte diverse, per coloro che preferiscono fucili appartenenti ad altri generi:

MP-40: quest’arma ha spopolato durante le fasi di alpha e beta di Vanguard, e probabilmente sarà lo stesso anche al lancio. Si tratta di una SMG molto versatile, dal basso rinculo ed un range impressionante, migliorabili ulteriormente con i giusti accessori. Adatta a giocatori dallo stile di gioco aggressivo, fornisce un time-to-kill davvero competitivo.

quest’arma ha spopolato durante le fasi di alpha e beta di Vanguard, e probabilmente sarà lo stesso anche al lancio. Si tratta di molto versatile, dal basso rinculo ed un range impressionante, migliorabili ulteriormente con i giusti accessori. Adatta a giocatori dallo fornisce un time-to-kill davvero competitivo. Kar98k: il Kar98k è il fucile da cecchino che dovremmo scegliere se abbiamo intenzione di dedicarci al ruolo dello sniper. Inserendovi accessori che ne migliorano la velocità, si avrà accesso ad una macchina da guerra sforna-uccisioni quadruple. Questo fucile è in grado di uccidere un soldato semplicemente sparandogli nella parte superiore del corpo, ed è anche il più maneggevole e dinamico tra i suoi simili. Anceh’esso però dovrà essere ottimizzato a dovere, aggiungendo accessori che aumentano la velocità ADS, il movimento in generale e lo sprint al fuoco.

Il tempo della guerra ha inizio

Si conclude così questa nostra guida alle migliori armi di Call of Duty: Vanguard. Chiaramente si sta parlando delle armi per come sono al momento del lancio, e dunque che saranno soggette a modifiche nel corso dei prossimi mesi, senza contare poi l’arrivo di nuovi contenuti che potrebbero aggiungere armi che andranno a superare quelle elencate all’interno della guida, per quanto riguarda la potenza e l’efficacia.

Tuttavia, finché questi aggiornamenti non verranno apportati avrete comunque modo di guadagnare un bel po' di uccisioni, dominando in modo inarrestabile il campo di battaglia.