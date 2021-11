CoD: Vanguard, trucchi e consigli per il multiplayer

Abbiamo pensato di rispondere con trucchi e consigli a una domanda importante: come è meglio affrontare il multiplayer di CoD Vanguard?

Con l’arrivo di un nuovo Call of Duty, arriva anche una modalità multiplayer che imparerete senza dubbio a conoscere, ma se siete nuovi a CoD Vanguard abbiamo pensato che dei trucchi e dei consigli potessero farvi comodo. Il ritmo degli scontri potrebbe mettere soggezione, ma con quanto abbiamo raccolto dovreste potervi piazzare in cima alla classifica senza troppe cerimonie. Con tante armi tra cui scegliere e sedici mappe disponibili al lancio, c’è molto da apprendere. Se non altro, il matchmaking si rivelerà misericordioso con le nuove leve: gli avversari con cui vi scontrerete saranno al pari delle vostre abilità.

Un luogo comune sugli sparatutto in soggettiva è la mira perfetta che serve per avere successo, ma non è propriamente così. La serie Call of Duty sa anche andarci piano, e non alludiamo solo al fatto che il gioco provvederà a mettervi contro giocatori della vostra stessa abilità. Vedremo dunque alcune delle tante sfaccettature dell’ultimogenito di casa Activision per partire con il piede giusto ed affinare le nostre (cioè, vostre) abilità. Allacciatevi l’elmetto e impugnate il controller: vi aiuteremo a non arrivare al fronte impreparati, impartendovi le dritte di cui avrete bisogno. E partiremo proprio dallo…

… stare al passo con il metagame

Prima di partire alla grande con i trucchi e i consigli per affrontare al meglio il multiplayer di CoD Vanguard, dovete apprendere un termine del gergo. Cos’è il metagame? Sostanzialmente, il termine (il cui corrispettivo italiano “metagioco” è abbastanza poco usato) indica tutto ciò che ha a che vedere con il gameplay di un determinato titolo e, soprattutto, la sfera competitiva che lo circonda. Quindi, vi conviene tenere d’occhio i vari aggiornamenti man mano che vengono distribuiti, se non volete brutte sorprese durante uno scontro a fuoco con un altro giocatore. La potenza di un’arma al lancio potrebbe variare.

Il metagame dei vari Call of Duty tende a cambiare abbastanza alla svelta. Se non fate attenzione, potreste ritrovarvi tra le mani un’arma nerfata (termine più legato al glossario dei picchiaduro, che allude al confronto tra le omonime pistole giocattolo e le armi vere) proprio durante una partita. Ci si può dunque ritrovare a non saper tenere lo stesso passo degli altri giocatori (compagni di squadra o avversari che siano) nella stessa lobby. Raccomandiamo di tenere d’occhio le varie guide di tuttoteK in merito, per evitare di trovarsi dalla parte sbagliata, se così si può dire, di un colpo alla testa.

Rallentate e concentratevi sulla minimappa – CoD: Vanguard, trucchi e consigli

I nostri, più che trucchi veri e propri, potrebbero sembrare dei consigli scontati, ma sono in tanti ad affrontare il multiplayer di CoD Vanguard caricando a testa bassa come tori senza ragionare. Una volta raggiunte le zone con meno spazio di manovra, giunge il momento di iniziare a usare la testa (alta, stavolta). Cercate di ridurre al minimo i punti dai quali i nemici vi possono colpire e, soprattutto, trovatevi un riparo adeguato. Scoprirete che spesso alcuni nascondigli vi aiuteranno a sfuggire da sotto il naso dei vostri avversari. Tenete d’occhio la minimappa e dove si trovano i vostri compagni.

Sì, è vero, andare da soli vi garantisce delle uccisioni… ma aiuterà anche gli avversari a superarvi in numero. E a meno che il nemico non disponga di impostazioni per impedirvelo, dovreste poter vedere dov’è morto un altro giocatore cercando sulla mappa il teschio bianco. Quest’icona vi aiuterà a rintracciare i punti di interesse dove si sta recando il nemico. Usate questa risorsa a vostro vantaggio e mirate in direzione dell’area in questione: giocare d’anticipo potrebbe ribaltare completamente le sorti di una battaglia che sembrava fino a quel momento persa in partenza.

Studiatevi ogni mappa – CoD: Vanguard, trucchi e consigli

E in questo caso non alludiamo alla mappa intesa come cartina, ma nell’accezione più videoludica del termine; parliamo di “livelli”, se vogliamo usare il glossario classico. Le vostre prime battaglie sulle nuove mappe multiplayer saranno frenetiche, ma se tenete gli occhi aperti dovreste iniziare ad accorgervi che tutto segue un ritmo ben definito. Prestate particolare attenzione a dove avviene la maggior parte dell’azione. Scoprirete che ogni mappa presenta aree che, dolente o nolente, tutti i giocatori dovranno attraversare per procedere. E se c’è un passaggio obbligato… sapete dove stiamo andando a parare.

In ciascuna delle mappe in questione troverete corridoi, porte e quant’altro. Ricordate quanto abbiamo detto prima sul mirare in anticipo certi punti di interesse? Una volta che li avete inquadrati (in senso figurato), riuscirete a fare lo stesso (ma in senso letterale) anche con i vostri ignari nemici. Ci vuole un po’ per imparare i punti di interesse in cui poter tendere delle imboscate, ma si può trattare di informazioni vitali… soprattutto alla stesura di questo articolo, ovvero quando il gioco è abbastanza in tenerà età da permettere un buon vantaggio anche ai giocatori della prima ora.

Decidete dove atterrare in base alle dimensioni della mappa – CoD: Vanguard, trucchi e consigli

Ebbene sì, il teatro degli scontri torna ad essere al centro dei nostri trucchi e consigli per affrontare al meglio il multiplayer di CoD Vanguard. Preparatevi più strategie di atterraggio per adattarvi alle mappe di ogni tipo. Giusto per fare un esempio, tante di esse sono più ridotte nelle loro dimensioni. Questo porta inevitabilmente con sé una predilezione per il combattimento ravvicinato, quindi siate pronti ad entrare in campo con armi adatte alla gestione degli scontri negli spazi più ristretti. Il ragionamento inverso, naturalmente, si applica anche alle situazioni diametralmente opposte.

Se infatti avete tra le mani una mappa con tanto spazio di manovra, va da sé che il lusso delle armi a lungo raggio non rientra più nel reame delle strategie impensabili. Certo, i fucili d’assalto possono rispondere a qualsiasi esigenza, ma può essere molto più divertente (e, in generale, appagante) dimostrare resilienza e sapersi adattare. Perché, dunque, non optare per un fucile di precisione? Impallinare gli avversari da certe distanze non è solo soddisfacente; in certi casi, se ci permettete di riciclare un concetto, può davvero fare la differenza tra una sconfitta annunciata e una sorprendente vittoria.

Utilizzate le nuove meccaniche – CoD: Vanguard, trucchi e consigli

Ci sono tre nuove meccaniche nel gioco, e le passeremo in rassegna per darvi un promemoria sui metodi migliori per emergere vittoriosi. Il fuoco di saturazione, unito alla possibilità di distruggere le ambientazioni, permette ai giocatori di rallentare drasticamente il movimento nemico. Così facendo, potrete garantire ai compagni un’eliminazione facile e comoda. Sparare mentre restate nascosti dietro un muro vi aiuterà ad aprire il fuoco senza esporvi a rischi. In barba alla precisione ridotta, nel peggiore dei casi fornirete fuoco di saturazione e nel migliore eliminerete qualcuno per puro caso.

Correre ai ripari permette inoltre di trarne più vantaggio rispetto a quanto accadeva nei capitoli precedenti. Tuttavia, si tratta di un’arma a doppio taglio (gioco di parole non voluto): ergervi sopra il riparo che avete scelto giova alla mira ma, di nuovo, potrebbero beneficiarne anche i nemici che stanno cercando di forarvi il cranio. Come meccanica era complessa nei giochi precedenti, ma con questo capitolo le cose sono un po’ diverse: avrete infatti modo di spostarvi di lato mentre siete al riparo, permettendovi qualche possibilità in più di evitare dei colpi e mirare a vostra volta.

Completate l’obiettivo!

Dovrebbe trattarsi di puro buon senso, ma in realtà di scontato non c’è un bel niente. Che la modalità da voi scelta sia Kill Confirmed o Domination, il minimo che potete fare è aiutare la squadra con l’obiettivo. Potete ottenere più punti esperienza vincendo partite, quindi cercate di raccogliere quante più medagliette di riconoscimento possibile o di conquistare ogni punto di interesse. Per ora non abbiamo altro da dirvi, quindi le nostre strade si separano qui: ed è con una pacca sulla spalla che vi buttiamo dall’elicottero augurandovi, naturalmente, buona fortuna.

Ora sta a voi dirci la vostra: la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.