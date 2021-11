Call of Duty: Vanguard, le migliori impostazioni per PC

In questa guida su Call of Duty: Vanguard vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare per migliorare le performance del gioco su PC

Negli ultimi mesi i fan di Call of Duty hanno atteso impazientemente il lancio di Vanguard, il nuovo capitolo della serie sviluppato da Sledgehammer Games, e, ora che è stato rilasciato, finalmente possono divertirsi grazie alle tante possibilità offerte dal titolo.

La stragrande maggioranza della playerbase di COD gioca su console, ma ovviamente ci sono tantissimi giocatori anche su computer. A differenza di chi possiede piattaforme Sony o Microsoft, gli utenti PC non possono semplicemente avviare il gioco e giocare. Prima di potersi godere il nuovo FPS di Activision infatti è necessario modificare le impostazioni per ottenere delle buone performance. Questo procedimento può essere molto noioso e per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare per avere delle buone performance su Call of Duty: Vanguard.

Requisiti di sistema

Prima di iniziare a parlare delle migliori impostazioni per Call of Duty: Vanguard, vogliamo mostrarvi i requisiti di sistema del gioco. Prima di procedere con l’acquisto del titolo infatti è consigliabile controllare di possedere almeno i requisiti minimi. Qui di seguito potrete trovare sia i requisiti minimi che quelli consigliati per giocare Vanguard su PC:

Requisiti Minimi Windows 10 64 Bit CPU Intel Core i5-2500k oppure AMD Ryzen 5 1600X RAM da 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB oppure AMD Radeon R9 380 Almeno 45 GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti consigliati Windows 10 64 Bit CPU Intel Core i7-4770k oppure AMD Ryzen 7 1800X RAM da 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB oppure AMD Radeon RX Vega 56 Almeno 45 GB di spazio libero sull’HDD



Aggiornare i driver – Call of Duty: Vanguard, migliori impostazioni

Di sicuro dopo aver scaricato il gioco sarete impazienti di avviarlo, ma prima di farlo è importante aggiornare i driver della vostra scheda video. In genere infatti vengono rilasciati molto spesso dei nuovi driver studiati per migliorare la vostra esperienza di gioco su alcuni dei titoli più importanti del momento. Il procedimento di aggiornamento è molto semplice, ma cambia in base al tipo di GPU che state utilizzando. Qui di seguito quindi potrete trovare i procedimenti per aggiornare sia i driver delle schede video NVIDIA che di quelle AMD:

Aggiornare i driver NVIDIA Scaricate GeForce Experience dal sito di NVIDIA Avviate il programma Selezionate la schermata “Driver” Selezionate “Cerca aggiornamenti” Cliccate sul nuovo aggiornamento (se disponibile) e seguite le istruzioni di installazione

Aggiornare i driver AMD Cliccate con il tasto destro del mouse sul desktop Selezionate AMD Radeon Settings Cliccate sull’icona della home Selezionate “nuovi aggiornamenti” in basso a sinistra Selezionate “Cerca aggiornamenti” Cliccate sul nuovo aggiornamento (se disponibile) e seguite le istruzioni di installazione



Impostazioni per PC di fascia bassa – Call of Duty: Vanguard, migliori impostazioni

Adesso è arrivato finalmente il momento di iniziare a vedere le migliori impostazioni da utilizzare su Call of Duty: Vanguard. Nello specifico questi settaggi vi permetteranno di avere delle prestazioni accettabili anche sui PC che rispettano solamente i requisiti minimi. Qui sotto potrete trovare le migliori impostazioni da utilizzare su Call of Duty: Vanguard se avete un PC di fascia bassa:

Display Refresh Rate: utilizzate quello del vostro monitor V-Synch: Off Limite Framerate: Personalizzato Limite di framerate del gameplay: stesso valore del Refresh Rate Valore limite di framerate del menu: 60 Limite di framerate del gioco in background: 15 NVIDIA Reflex: attivato Gamma del Display: 2.2 (sRGB) Focus: Off Streaming di texture on-demand: Off

Qualità Risoluzione Rendering: 100 Uso VRAM: 80% Risoluzione Texture: bassa Filtro Anisotropico Texture: medio Qualità particellari: medio Risoluzione particellari: bassa Impatto dei proiettili e spray: Off Tasselletion: Off Level of Detail: basso Qualità Level of Detail a distanza: bassa Qualità volumetrica: bassa Risoluzione ombre mappa: bassa Ombre del sole: basse Illuminazione particellare: media Occlusione ambientale: Off GTAO: basso Screen Space Reflection: bassa Anti-Aliasing: SMAA T2X Intensità grana: 0

Gameplay FOV: 95/105 Movimento camera: 50% Motion Blur mondo: Off Motion Blur arma: Off Profondità di campo: Off



Impostazioni per PC di fascia alta – Call of Duty: Vanguard, migliori impostazioni

Ora invece è arrivato il momento di parlare delle impostazioni per i PC di fascia alta. Se la vostra piattaforma si aggira intorno ai valori indicati dai requisiti consigliati, allora vi suggeriamo di utilizzare i settaggi presenti in questo paragrafo. Qui di seguito potrete trovare le migliori impostazioni da utilizzare su Call of Duty: Vanguard se avete un PC di fascia alta:

Display Refresh Rate: utilizzate quello del vostro monitor V-Synch: Off Limite Framerate: Personalizzato Limite di framerate del gameplay: stesso valore del Refresh Rate Valore limite di framerate del menu: 60 Limite di framerate del gioco in background: 15 NVIDIA Reflex: attivato Gamma del Display: 2.2 (sRGB) Focus: Off Streaming di texture on-demand: Off

Qualità Risoluzione Rendering: 100 Uso VRAM: 90% Risoluzione Texture: alta Filtro Anisotropico Texture: medio Qualità particellari: medio Risoluzione particellari: bassa Impatto dei proiettili e spray: On Tasselletion: solo da vicino Level of Detail: Alto Qualità Level of Detail a distanza: Alto Qualità volumetrica: bassa Risoluzione ombre mappa: Alta Ombre del sole: medie Illuminazione particellare: Alta Occlusione ambientale: Off GTAO: medio Screen Space Reflection: media Anti-Aliasing: SMAA T2X Intensità grana: 0

Gameplay FOV: 105/120 Movimento camera: 50% Motion Blur mondo: Off Motion Blur arma: Off Profondità di campo: Off



