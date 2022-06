A Plague Tale: Requiem, svelata la data d’uscita ufficiale!

A Plague Tale: Requiem torna sotto i riflettori e finalmente è stata svelata la data d’uscita ufficiale della nuova avventura di Amicia e Hugo

Visto il grande successo del capitolo precedente, non sorprende che A Pldague Tale: Requiem sia uno dei giochi più attesi dell’anno per molti videogiocatori che attendono con ansia la data d’uscita. Di recente, l’editore Focus Entertainment e il team di sviluppo Asobo Studio hanno accontentato i fan rivelando la data d’uscita ufficiale del titolo. Preparatevi alla nuova avventura di Amicia e Hugo in arrivo questo ottobre.

La data d’uscita di A Plague Tale: Requiem è finalmente realtà!

L’annuncio della data d’uscita di A Plague Tale: Requiem è accompagnato da un nuovo gameplay trailer che mostra nuovamente il gioco in azione dove Amicia e Hugo, gravemente feriti, vengono inseguiti da soldati decisamente ostili. Dopo la sequenza di inseguimento, il video prosegue con una sezione stealth brutale e tesa che mostra in azione molti degli strumenti e delle armi del gioco. Infine, il video si conclude con Hugo che controlla un enorme sciame di topi per eliminare una serie di nemici. Di seguito il trailer da non perdere!

Nel frattempo, Asobo Studio ha sempre confermato di aver stretto una partnership con Nvidia per implementare il ray tracing e la tecnologia DLSS nella versione PC del gioco. Ricordiamo che A Plague Tale: Requiem verrà lanciato il 18 ottobre per PS5, Xbox Series X/S e PC, nonché per Nintendo Switch in esclusiva per il cloud. Sarà inoltre disponibile al lancio anche sul catalogo di Xbox e PC Game Pass.

