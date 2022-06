PS5: una nuova versione “Pro Controller” del DualSense in arrivo?

Per chiunque amasse il DualSense di PS5 ma non al punto tale da definirlo un “pro controller” vero e proprio, forse abbiamo buone notizie!

Gioite: in un rapporto pubblicatonsu Try Hard Guides, si è fatto strada (e comprensibilmente, essendo giugno) un rumor succulento circa una nuova versione del DualSense di PS5 più vicina alla definizione di Pro Controller. A rendere appetitosa la voce di corridoio, come sempre, è l’ugola da cui proviene: in questo caso, quella d’oro di un insider affermato come Tom Henderson. A fine mese ci aspetta nuovo hardware, e qui la parola chiave è proprio hardware. Niente nuove console all’orizzonte (e meno male, ndr), dunque, ma perlopiù una risposta al pad Elite della concorrenza di giada.

Da “ma va’ là” a “ooh-la-la”: il potenziale Pro Controller di PS5 dopo DualSense

Dunque Pro Controller non è da intendersi come siamo abituati a intenderlo su Switch, bensì come l’invito ad aprire i portafogli che i giocatori PS5 in possesso di DualSense impareranno a conoscere. Henderson parla di un “controller professionale genuino”, con leve analogiche rimovibili, dei freni per i grilletti e altro ancora. I tasti al di sotto delle leve analogiche possono permettere agli utenti di rimuoverle per la loro sostituzione, in modo tale da combattere il drifting ad armi pari. Henderson inoltre asserisce di aver visto il prototipo, con annessi “significativi” aggiornamenti del firmware.

Sony is working on an official new PlayStation 5 “Pro” controller and it has some awesome features. My report via @TryHardGuides https://t.co/Oc5yD2qWf0 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 15, 2022

Non è nemmeno l’unico rumor di fine giugno per Sony (o in generale). Il titano di zaffiro, a quanto pare, confermerà prima di luglio una data d’uscita definitiva per God of War Ragnarok. Siccome si tratterebbe di una notizia di non trascurabile caratura, si ritiene che l’annuncio di nuovo hardware sia la sede più consona per rivelare anche una periferica nuova. Sony, dal canto suo, è comunque fresca di State of Play, quindi non possiamo esprimerci più di tanto sulla veridicità delle parole di Henderson. Come ormai è triste tradizione per chi informa su (e vive) i videogiochi, possiamo solo pazientare.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi avete voglia di novità tra le mani? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.