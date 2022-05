Si chiama “Pronte e in Stock” ed è la nuova campagna di NVIDIA che rende Ray Tracing e DLSS accessibili ad ancora più giocatori

“Pronte e in Stock” è la nuova campagna avviata dal colosso Nvidia. Come in altri articoli vi abbiamo parlato della nuova mission del produttore, ovvero la creazione di una rubrica atta a portare contenuti dedicati agli sviluppatori, in questo caso fa un passo avanti nell’obiettivo di creare una community. Pronte e in Stock è la campagna che metterà a disposizione degli sviluppatori pacchetti di Ray Tracing e DLSS.

E finalmente, grazie alle promozioni di questa campagna, le schede sono tornate disponibili e per la quarta settimana consecutiva i prezzi continuano a scendere. Al fine di facilitare ulteriormente i propri utenti nell’acquisto di nuove schede RTX, su base settimanale Nvidia condensa in un’unica pagina una selezione delle ultime e migliori offerte sulla sua gamma di GeForce RTX Serie 30, che include GPU singole, ma anche computer assemblati.

deded

dedd

Ray-Tracing e DLSS accessibili a tutti: il piano di Nvidia

Le schede grafiche GeForce RTX serie 30 sappiamo supportare il ray-tracing immersivo, uno straordinario aumento delle prestazioni IA con NVIDIA DLSS, reattività vincente con NVIDIA Reflex, audio e video basati su IA con NVIDIA Broadcast.

Ritorna poi la disponibilità di alcuni modelli dal Brand, e che vi linkiamo di seguito;

GPU MSI GeForce RTX 3070 Ti Ventus , disponibile presso Next-al prezzo di € 799,00

GPU MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X, disponibile presso Next-al prezzo di € 429,00

GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti VENTUS 2X, disponibile presso Next-al prezzo di € 525,00

GPU MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX, disponibile presso Next-al prezzo di € 319,90

GPU MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X, disponibile presso Next-al prezzo di € 319,90

Per questa notizia di Nvidia era tutto, se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.