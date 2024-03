Final Fantasy VII Rebirth: come guadagnare migliaia di Guil

Nelle vostre scorribande in Final Fantasy VII Rebirth potreste trovarvi in grave carenza di pecunia, in questa guida vi spiegheremo come guadagnare migliaia di Guil e far si che l’indigenza divenga un problema del passato

Anche in Final Fantasy VII Rebirth il denaro è una necessità, in questo caso in forma di Guil e in questa guida vi spiegheremo come guadagnare facilmente valuta di gioco. Dai pacchetti di carte per Queen’s Blood alle armi fino ai numerosi consumabili, nella nuova opera di Square Enix tutto ha un prezzo.

Se seguirete attentamente i nostri consigli potrete rendere triviale ogni richiesta monetaria e procacciarvi tutto il necessario per le vostre perniciose avventure. Vi mostreremo dunque dei modi rapidi e semplici per farmare Guil a iosa e semplificare notevolmente la campagna di gioco.

Abbassa la difficoltà e fai una strage | Final Fantasy VII Rebirth : come guadagnare Guil

Il modo più pratico per arricchirvi è senza dubbio quello di fare un’ecatombe. Tuttavia, mulinare le proprie lame tra folle di nemici potrebbe essere sia arduo sia molto dispendioso a livello di tempo. C’è tuttavia un trucco che facilita questa pratica e ne velocizza l’esecuzione.

I drop sono, infatti, identici indipendentemente dal livello di difficoltà prescelto. Dunque, settando il titolo a difficoltà facile ci si può liberare agevolmente dei gruppi più numerosi di avversari accumulando le medesime quantità di valuta. Infine, l’utilizzo della materia “Guil Up” permette di raddoppiare la qauntità di denaro ottenuta durante le uccisioni.

Vendi tutto ciò che non usi | Final Fantasy VII Rebirth: come guadagnare Guil

Le distese oltre Midgar non sono il luogo giusto per i sentimentalismi. Se desiderate guadagnare Guil in Final Fantasy VII Rebirth dovrete liberarvi di qualsiasi oggetto abbia esaurito la sua utilità. Materie, equipaggiamenti, talismani; tutto ciò che per voi non ha più valore sarà pagato a peso d’oro dai numerosi mercanti distribuiti per il gioco.

Badate tuttavia a non liberarvi troppo facilmente delle materie. Gli scontri che affronterete sono piuttosto vari e richiedono numerose strategie; conviene, dunque, mantenere sempre la possibilità di rispondere al fuoco con una tattica nuova e le materie sono essenziali in questo.

Sii un tuttofare | Final Fantasy VII Rebirth: come guadagnare Guil

Numerosi Guil sono in palio nei vari incarichi che saranno assegnati al party durante l’avventura. Questi oltre a donare esperienza e sbloccare nuove possibilità ricompensano Cloud e compagni con notevoli quantitativi di valuta e possono essere eseguiti con una certa rapidità.

Sebbene il destino del mondo sia in bilico, trovate ugualmente il tempo per rispondere alle richieste di coloro che incontrerete, nonostante esse possano apparire triviali. Il premio vale lo sforzo e ciò che si può ottenere controbilancia grandemente la fatica spesa. Per di più, tramite una meticolosa esplorazione, avrete maggiori notizie sul mondo di gioco e sulla trama.

L’occasione fa l’uomo ladro | Final Fantasy VII Rebirth: come guadagnare Guil

Durante il secondo capitolo del gioco incontrerete dei nemici noti con il nome di Levrikons. Questi, situati all’interno delle paludi, vi consentiranno di rubare, tramite la materia apposita, del Celeris che può essere rivenduto ai mercanti.

Ogni unità dello stesso vi frutterà la notevole cifra di 500 Guil e soprattutto il metodo è adatto anche ai personaggi sottolivellati di inizio gioco. Quindi non lasciatevi corrompere dalla morale e dedicatevi all’arte del furto. Non ve ne pentirete.

Altri consigli

