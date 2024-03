Avatar: La leggenda di Aang, le differenze tra anime e Netflix

Avatar: La leggenda di Aang su Netflix riassume in otto episodi la prima stagione dell’omonimo anime: quali sono le più importanti differenze tra le due versioni?

L’originale Avatar – La leggenda di Aang è serie animata prodotta da Nickelodeon Animation Studio, andata in onda tra il 2005 e il 2008. Ha riscosso un enorme successo di critica e di pubblico, trovandosi rinnovata per tre stagioni con un totale di 61 episodi. L’opera di Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko ha rivoluzionato il cartoon serializzato, rivolgendosi a tutte le età con una scrittura brillante, personaggi indimenticabili e combattimenti mozzafiato.

A distanza di anni e con un sequel nel mezzo, La leggenda di Korra, Netflix ha trasposto il cartone animato in una serie recitata disponibile sulla piattaforma digitale con otto episodi che adattano i venti della prima stagione animata. Questo ha comportato necessariamente una compressione della storia e dei cambiamenti alla sceneggiatura originale: vediamo insieme le differenze più importanti.

Avatar: La leggenda di Aang: la strage dei dominatori del vento | Differenze tra anime e serie Netflix

La serie animata comincia con Katara e Sokka che trovano Aang imprigionato nel ghiaccio e lo conducono al loro villaggio, dove scopre cos’è successo nei 100 anni che è rimasto ibernato. Solo in seguito scopriremo indirettamente cos’è accaduto agli altri dominatori dell’aria. L’adattamento live action, invece, inizia con un prologo diverso, in cui conosciamo Aang, lo vediamo scoprire di essere l’Avatar e voltare le spalle alle sue responsabilità, scappando proprio mentre la Nazione del Fuoco attacca il Tempio e stermina i dominatori dell’aria, incluso il suo amico Gyatsu. Netflix ci mostra l’intera scena, mettendo in chiaro che la serie live action sarà più esplicita in tal senso.

Avatar: La leggenda di Aang: la Cometa di Sozin | Differenze tra anime e serie Netflix

Possiamo vederla nel cielo all’inizio della stagione live action, ma la cometa di Sozin non ha la stessa importanza che ha nella serie animata. La cometa passa una volta ogni cento anni vicino al pianeta e durante questo periodo incrementa sensibilmente i poteri dei dominatori del fuoco. Per questo nel cartoon la rappresenta come una scadenza per Aang e compagni per fermare la Nazione del Fuoco. Nella serie live action questo dettaglio è stato omesso per un semplice motivo: se Avatar – La Leggenda di Aang sarà rinnovata e proseguirà, i giovani attori cresceranno, perciò diventerebbe impossibile inquadrare la storia nell’arco di un solo anno naturale. Ecco perché, alla fine della stagione, sappiamo solo che la cometa passerà “presto”.

Avatar: La leggenda di Aang: Omashu | Differenze tra anime e serie Netflix

Nel tentativo di riassumere e comprimere la prima stagione animata l’adattamento live action di Avatar usa la città di Omashu per incrociare molteplici sottotrame, in particolare quelle dell’anarchico Jet, del Meccanico che contribuisce alla maturazione di Sokka e delle gallerie sotterranee, spesso cambiando alcuni aspetti delle storyline originali. Nel cartone animato, per esempio, il Meccanico compare solo verso la fine della prima stagione ed erano Aang e Katara a esplorare le gallerie. Il personaggio di Re Bumi, poi, è stato sensibilmente modificato, diventando più ostile all’Avatar per via della sua scomparsa cento anni prima, mentre nel cartone animato i due vecchi amici si riconciliano.

Gli altri Avatar

L’adattamento live action approfondisce le storie degli Avatar che hanno preceduto Aang attingendo ai romanzi e ai fumetti pubblicati durante e dopo la serie animata originale. Kyoshi, ad esempio, arriva addirittura a possedere il corpo di Aang, che si trasforma in lei per sconfiggere i dominatori del fuoco sull’isola; nel cartone animato è un altro Avatar, Roku, a fare lo stesso, ma in un momento diverso, e lo stesso Roku è stato cambiato nel carattere dato che, nella versione carne e ossa, è molto più ironico.

Un ultimo cambiamento di una certa importanza riguarda il Mondo degli Spiriti, in cui la serie Netflix condensa alcune sottotrame che nel cartoon si sviluppano in momenti diversi. Tanto per cominciare, Aang si trascina dietro anche Katara e Sokka, invece di andarci da solo, anticipando la sequenza della palude nel Libro Due del cartoon: è nel Mondo degli Spiriti, infatti, che Katara e Sokka hanno le stesse allucinazioni e vengono rapiti da Koh. Inoltre, Aang incontra anche Gyatsu nel Mondo degli Spiriti ma questo nel cartoon non succede: sarà infatti Korra, nella serie sequel La leggenda di Korra, a incontrare Iroh nel Mondo degli Spiriti solo moltissimi anni dopo.

