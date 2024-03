Una password sicura è l’arma di difesa più potente che abbiamo per prevenire i furti dei nostri account. Una password sicura, però, deve anche essere facile da ricordare, quindi come si può creare una password sicura per ogni account? Scopriamolo insieme

Il mondo del web è meraviglioso, ci trovi letteralmente di tutto. Qualsiasi cosa ti venga in mente, la trovi con una ricerca su internet. Purtroppo, però, come in tutte le cose, ci sono anche dei pericoli. Il pericolo più comune che abbiamo è il ladro di turno che decide di appropriarsi del nostro account per farci chissà cosa. Sapere creare una password sicura è la base della sicurezza informatica, ne abbiamo anche parlato in questa guida per navigare in modo sicuro online. Oggi però parliamo nello specifico di come creare una password sicura, per proteggerci da ogni tentativo di furto di account.

Caratteristiche | Come creare una password sicura per ogni account

Prima di poter creare una password sicura, bisogna ovviamente conoscere tutte le caratteristiche che rendono sicura una password ed impedire ai malintenzionati di entrare nei nostri account. Importantissimo non scegliere la password in maniera casuale, poiché ovviamente dovrai anche ricordartela. Allo stesso tempo dovrai crearne una abbastanza forte da non rendere la vita facile agli hacker e soprattutto ai software utilizzati per gli attacchi. Una password sicura deve avere queste caratteristiche:

Avere più di 12 caratteri.

Contenere un mix di numeri, lettere e caratteri speciali.

Non essere composta da una singola parola.

Non essere facile da intuire basandosi sulle informazioni personali (quindi niente data di nascita, nome dell’animale domestico o indirizzo di casa).

Usa la creatività | Come creare una password sicura per ogni account

Qui arriva il bello: per creare una password che sia complessa ma anche facile da ricordare, puoi affidarti completamente alla tua creatività. Cosa intendiamo, esattamente? Molto semplice. Puoi anche creare una password di base semplice, ma magari al posto delle lettere che compongono le parole potresti usare ad esempio un 4 al posto di una A, oppure un 3 al posto di una E. Ma fai attenzione, perché il computer ha un sistema in grado di decifrare le parole, quindi se magari la tua password è composta con molte A, sostituiscila con un 4 o con una @. Un altro trucchetto interessante e molto utile che puoi sfruttare è quello di usare acronimi. Ad esempio, è molto più comune dire AIDS, piuttosto che Sindrome da immunodeficienza acquisita. Un esempio pratico potrebbe essere “sempre caro mi fu quest’ermo colle e questa siepe”, puoi trasformare questa frase in ScMFQ3cEqs. Un’altra cosa fondamentale da tenere a mente è quella di usare password diverse per ogni social.

La sicurezza prima di tutto

Creare una password sicura è la base per poter navigare in tutta tranquillità sul web. In giro ci sono tantissimi malintenzionati che hanno intenzione di rubare i tuoi dati, motivo per cui ti consigliamo assolutamente di prima di tutto creare una password sicura, ma non è tutto qui. Per tenere tutti i tuoi dati al sicuro ci sono vari VPN che puoi usare sia per navigare in sicurezza sul web, ma anche per guardare contenuti su piattaforme streaming che magari nel tuo paese non sono disponibili. Questo è disponibile con Surfshark, la VPN utile per la tua sicurezza online e per intrattenerti. Puoi provarla per un mese e, nel caso non ti trovi o non ti piace il servizio, potrai chiedere il rimborso. La classica legge del “soddisfatti o rimborsati”.

Speriamo di esserti stati utili con questa guida! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e tanto altro.pass