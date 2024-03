Spesso e volentieri, specialmente su una piattaforma come Steam, capita di acquistare giochi o contenuti extra che magari neanche vi piacciono una volta provati. Devi sapere che quelle spese che hai fatto sono recuperabili, in questa guida scoprirai come chiedere il rimborso su Steam

Il motivo per cui Steam è forse la piattaforma di videogiochi più amata del web sta proprio nella possibilità di provare dei giochi e, nel caso non ti piacciano, farteli rimborsare. Questi sono contenuti che puoi anche ottenere tramite dei codici, proprio come su console PlayStation e Xbox. A questo proposito, abbiamo anche pubblicato una guida per riscattare codici su Steam, anch’essa molto facile, come quella che leggerai adesso. Infatti chiedere il rimborso su Steam è molto facile!

Limite di tempo | Come chiedere il rimborso su Steam

Iniziamo con questa guida molto rapida su come chiedere il rimborso. Sono pochi passaggi e molto semplici da seguire. Prima cosa, apri l’assistenza di Steam cliccando sulla voce di menu “Assistenza“. Dopodiché scegli “giochi, software, ecc“, cerca il gioco o il contenuto che non ti piace e clicca su “vorrei chiedere un rimborso“. A questo punto puoi scegliere il tipo di rimborso e specificare il motivo, infine invia la richiesta di rimborso. Chiedere il rimborso è una cosa che si fa molto spesso su Steam, visto che si trovano titoli di ogni genere e di ogni tipo di publisher, anche i giochi di piccoli sviluppatori. Motivo per cui, spesso, ci si trova a non gradire il contenuto acquistato ed è ovviamente possibile chiedere di farsi restituire i soldi. Attenzione, però, perché potete avere il rimborso entro e non oltre 14 giorni dall’acquisto e solo se il tempo di gioco totale rimane sotto le due ore.

Requisiti | Come chiedere il rimborso su Steam

Ovviamente ci sono alcuni requisiti da rispettare per poter ottenere il rimborso sui contenuti acquistati. Puoi chiedere il rimborso su giochi e software, sempre entro 14 giorni dall’acquisto e sotto le due ore di utilizzo. Puoi anche annullare i pre-ordini, in questo caso il rimborso è possibile averlo entro la data d’uscita, dopodiché la regola rimane sempre dei 14 giorni e delle due ore di uso. Lo stesso discorso vale per i DLC, sempre con gli stessi limiti, ma in questo caso devi ricordare anche che non puoi modificare o trasferire i contenuti aggiuntivi. Anche i regali possono essere resi entro 14 giorni dall’acquisto. Dopo il riscatto del regalo, i destinatari potranno rendere il gioco e i soldi corrispondenti al prezzo di acquisto verranno accreditati a te.

Non cheattare! | Come chiedere il rimborso su Steam

Oltre a queste regole da seguire, ci sono altri requisiti da rispettare. Il rimborso infatti non vale per i giochi di proprietà di fornitori terzi e che vengono solamente attivati tramite la piattaforma di gaming. Ma la cosa più importante da ricordare è che Steam odia i cheaters, per cui, se vieni escluso da un gioco tramite il sistema anti-cheat di Valve, non potrai avere il tuo rimborso per il gioco da cui sei stato bannato. Ma Steam non è stupido, è capace anche di capire quando ci sono dei casi sospetti in cui fai un uso improprio della procedura di rimborso, in questo caso potrà rifiutarlo.

Annullare il rimborso

Se hai cambiato idea, puoi tranquillamente annullare il rimborso. Per farlo ti basta andare di nuovo nella sezione dell’assistenza di Steam e annullare la richiesta. Il gioco rimarrà nella tua libreria e non sarà rimborsato, ma questo potete farlo soltanto se la richiesta non è stata elaborata da Steam, altrimenti a quel punto dovrete acquistarlo di nuovo. In sintesi chiedere il rimborso è davvero molto semplice, l’importante è che lo chiedi entro e non oltre i 14 giorni e non ci hai giocato oltre le due ore. In passato c’era l’unica eccezione in caso di bug che rovinavano l’esperienza, in questo caso Steam consentiva il rimborso anche a chi aveva giocato per più di 20 ore.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.