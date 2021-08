Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 29/08/21

Gli alieni arrivano in top ten nei dati di vendita per i videogiochi, ma non sono quelli di No More Heroes III: ecco i risultati settimanali

Siamo di nuovo qui riuniti per sviscerare i dati di vendita per i videogiochi (finalmente di lunedì!), e la fine di agosto, dopo la Gamescom, inizia decisamente a farsi sentire. Prima di passare alla lenta ma inesorabile ripresa del mercato videoludico dopo la pausa estiva, vorremmo specificare come sempre un punto chiave del nostro speciale: i giochi di cui parliamo riguardano esclusivamente il formato puramente fisico. I titoli in digitale, infatti, riguardano altri risultati parziali, in quanto parte di un censimento che l’ente britannico GfK non divulga prima della settimana inoltrata. Possiamo iniziare!

Invasori, dallo spazio profondo

A conquistare la medaglia d’oro questa settimana abbiamo Aliens: Fireteam Elite, segnando il primo trionfo nei dati di vendita per i videogiochi di Focus Home Interactive in tre anni. Il gioco ha venduto per la maggior parte su PS5 con il 42% delle copie; a seguire abbiamo Xbox Series X e Series S con un dignitoso 31%. Come fanalino di coda abbiamo l’unico formato “last-gen” elencato, ovvero la versione PS4 che porta a casa il restante 27%. Le vendite questa settimana superano il doppio di quelle di Mario Kart 8 Deluxe, che sale di due posizioni e torna secondo nonostante un calo del 6%.

Un autentico fantasma in ogni senso – Dati di vendita per i videogiochi

Passando ad altri videogiochi che se la cavano un po’ peggio, il primo posto di settimana scorsa (o meglio, di due settimane fa, come vi ricorderemo alla fine) perde otto posizioni nei dati di vendita. Dopo aver conquistato la corona, infatti, ora Ghost of Tsushima: Director’s Cut crolla dal primo posto al nono. Le vendite perse sono del 50% tra una settimana e l’altra, e questo è avvenuto anche per le altre due uscite. Nello specifico, Spider-Man: Miles Morales passa da terzo a quinto mentre Ratchet & Clank: Rift Apart perde la medaglia d’argento e si ritrova dodicesimo. Dipende tutto, come sempre, dalla disponibilità di PS5.

Per una invasione aliena che va in porto ce n’è un’altra che va storta – Dati di vendita per i videogiochi

Se siete tra i tanti che stanno raccogliendo gli Spiriti dedicati a No More Heroes III, potreste benissimo superare in numero il bacino d’utenza del gioco stesso: il titolo di Goichi Suda per Nintendo Switch, infatti, in questi dati di vendita se l’è cavata molto peggio di quanto pensavamo. Che sia per l’appeal di nicchia della serie originale o per la febbre da next-gen imperante, a quanto pare è stato il pubblico a dire “mobbasta” con gli eroi. Si parla infatti di un sedicesimo posto, che sicuramente (o almeno così ci auguriamo) sarà bilanciato da una migliore performance in digitale.

Tutte facce già viste – Dati di vendita per i videogiochi

L’unica altra new entry nella top 40 dei dati di vendita è Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 Elite Edition, il cui formato PS5 conquista il trentunesimo posto tra i videogiochi più venduti. Per il resto, però, è il trionfo dei soliti sospetti. Abbiamo la versione Nintendo Switch di Minecraft al terzo posto, quel prezzemolino di Grand Theft Auto V al quarto, FIFA 21 al sesto, Animal Crossing: New Horizons al settimo, Marvel’s Avengers all’ottavo e The Last of Us: Part 2 al decimo. Non ci resta dunque che tirare le somme nella nostra tabella… se non altro, per avere tutto sott’occhio.

Tabulati conclusivi

Spieghiamo come sempre come va letta la nostra tabella. A sinistra troverete i risultati di due settimane fa, che sono stati raccolti settimana scorsa. Quelli effettivamente di settimana scorsa, raccolti oggi, sono invece le posizioni che trovate nella colonna centrale. Buona consultazione!

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato Nuovo arrivato 1 Aliens: Fireteam Elite 4 2 Mario Kart 8 Deluxe 5 3 Minecraft (versione Nintendo Switch) 6 4 Grand Theft Auto V 3 5 Spider-Man: Miles Morales 10 6 FIFA 21 8 7 Animal Crossing: New Horizons 11 8 Marvel’s Avengers 1 9 Ghost of Tsushima: Director’s Cut 12 10 The Last of Us: Part 2

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.