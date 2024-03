TCL rivela la spettacolare TV da 115″ in anteprima al MWC 2024

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.

Caratterizzati dalla qualità superiore del display e dalla connettività senza interruzioni, modelli come TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 e TCL 501 soddisfano una varietà di esigenze per stili di vita diversi. Il tablet TCL NXTPAPER 11 , con la sua tecnologia NXTPAPER , offre un’eccezionale leggibilità e comfort visivo , confermando l’impegno di TCL nel rendere la tecnologia accessibile a tutti.

Questo sviluppo risponde alle crescenti richieste del mercato per un’esperienza cinematografica e sportiva più coinvolgente direttamente a casa propria. Il pannello da 144Hz assicura un flusso costante di immagini, permettendo agli spettatori di non perdere mai un momento dell’azione.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.