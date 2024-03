Samsung Galaxy S24 FE: arrivano le prime indiscrezioni!

Arrivano online le prime indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S24 FE, si prospetta un decisivo cambio di rotta

La serie Galaxy FE di Samsung è tornata nel 2023 con il modello S23 FE, ottenendo un buon successo nella fascia medio-alta del mercato. Ora, con la serie Galaxy S24 già disponibile, iniziano a circolare le prime informazioni sul suo successore, Galaxy S24 FE.

Samsung Galaxy S24 FE: cosa aspettarsi dal nuovo modello?

Secondo il leaker @OreXda, il dispositivo sarà simile al modello base Galaxy S24, ma con alcune caratteristiche tecniche ed estetiche leggermente inferiori:

SoC Exynos 2400 (lo stesso di Galaxy S24 e S24+) per la versione globale

(lo stesso di Galaxy S24 e S24+) per la versione globale SoC Snapdragon 8 Gen 3 per la versione coreana

per la versione coreana 12GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X Fino a 256GB di memoria interna UFS 4.0 (variante da 128GB con UFS 3.1)

di memoria interna UFS 4.0 (variante da 128GB con UFS 3.1) Display AMOLED da 6,1 pollici (non confermato)

da (non confermato) Batteria da 4.500mAh (in linea con S23 FE e superiore a S24)

Samsung Galaxy S24 FE: un dispositivo interessante per la fascia media-alta

Le prime indiscrezioni su Samsung Galaxy S24 FE delineano un dispositivo che potrebbe confermare il successo del suo predecessore. Il processore aggiornato, la memoria RAM abbondante e la batteria capiente lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un telefono potente e affidabile senza spendere troppo nella fascia premium.

Da confermare

Dimensioni del display

Caratteristiche del comparto fotografico

Data di presentazione ufficiale

Conclusioni

Nonostante la mancanza di dettagli precisi, l’interesse per Galaxy S24 FE è già alto. Il suo posizionamento nella fascia media-alta del mercato e le sue presunte caratteristiche lo rendono un candidato ideale per chi desidera un telefono di fascia alta senza il prezzo elevato. Le prime indiscrezioni sono promettenti, ma non ci resta che attendere ulteriori informazioni per avere un quadro completo del nuovo smartphone di Samsung.

Che ne pensate dello smartphone Samsung? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!