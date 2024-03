Come sappiamo The Eras Tour è in arrivo in streaming per tutti gli abbonati Disney+, ora è uscito anche il trailer del film concerto di Taylor Swift

Dal prossimo 15 marzo sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ il film concerto evento Taylor Swift: The Eras Tour. Il film concerto nella versione streaming avrà l’aggiunta di quattro canzoni in versione acustica che non erano presenti né nella versione cinematografica e nemmeno in quella a noleggio digitale uscita a dicembre. Ora la Disney ha diffuso online anche il trailer di Taylor Swift: The Eras Tour, visto che a breve potremo vedere in streaming sulla piattaforma streaming di Disney.

The Eras Tour, fuori il trailer del film concerto dei record di Taylor Swift

The Eras Tour, l’esperienza cinematografica dei record di Taylor Swift diretta da Sam Wrench è riuscita ad incassare più di 260 milioni di dollari ed è diventato il film con il più alto incasso a livello mondiale di tutti i tempi. Un accordo, quello di Disney, che nessuno si sarebbe aspettato. Infatti di solito Disney si affida soprattutto a prodotti di propria produzione e distribuzione per poter sostenere la piattaforma di streaming senza concedere in licenza film e prodotti televisivi da altri studi. The Eras Tour rappresenta un caso più unico che raro. Infatti, The Eras Tour è stato prodotto dalla società di produzione interna della cantante lavorando direttamente con AMC Theatres e Cinemark per firmare un accordo di distribuzione con le sale.

Ora la divisione nazionale della Disney ha diffuso online il trailer ufficiale di Taylor Swift: The Eras Tour quindi non ci resta che guardarlo in attesa di poter vedere in streaming l’intero film concerto a breve sulla piattaforma Disney+! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

