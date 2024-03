Ci sono tantissime sitcom americane disponibili sulle varie piattaforme streaming e anche sul digitale terrestre, ma ce n’è solo una che è adatta ai nerd. Stiamo parlando di The Big Bang Theory, scopriamo insieme dove vedere la sitcom dedicata a tutti i nerd

La sitcom di cui parliamo oggi è molto particolare di per sé, perché non ha la stessa comicità che vediamo nelle classiche sitcom americane. I motivi per cui questa sitcom è così amata è perché ha una comicità e uno humor che solo gli appassionati di fumetti e videogiochi possono cogliere. Ma non è solo per nerd, questa serie è praticamente per tutti e ogni spettatore può identificarsi in ognuno dei personaggi. Il personaggio più iconico della serie è ovviamente Sheldon Cooper, interpretato dal simpaticissimo e carismatico Jim Parsons. Pensate solo che questo personaggio è diventato così popolare che ci hanno fatto una serie spin-off chiamata Young Sheldon. Serie uscita dopo la sitcom, che ci ha lasciato un grosso vuoto. Scopriamo dove vedere The Big Bang Theor.

The Big Bang Theory: dove vedere l’iconica sitcom per nerd

Come dicevamo, questa sitcom è proprio per nerd, ci sono tantissimi riferimenti ai fumetti Marvel e DC, ma anche ai film del Marvel Cinematic Universe o ai videogiochi. Chi è appassionato di tutto questo troverà pane per i suoi denti, ma anche chi non segue questi media potrà ugualmente godersi una bella serata con amici o famiglia guardando questa sitcom. Ci sono tanti personaggi divertenti, che però funzionano di più insieme. Ci sono Sheldon Cooper, Leonard, Penny, Howard, Raj, Leslie, Bernadette, Amy, Stuart e Emily. Tutti personaggi molto divertenti che insieme fanno sbellicare dalle risate. La serie andava in onda su Fox in Italia, ma ora è possibile recuperarla su Netflix.

Come vedere The Big Bang Theory su Netflix

Per vedere la serie su Netflix, dovete recarvi sul sito ufficiale. Ci sono tre piani di abbonamento. Il primo è quello standard con pubblicità, un abbonamento al prezzo di 5,49 euro al mese con interruzioni pubblicitarie e bassa risoluzione. Poi c’è quello standard, stavolta senza pubblicità, con risoluzione HD e potete guardare film e serie tv su due dispositivi contemporaneamente, questo al prezzo di 12,99 euro al mese. Infine c’è il premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, con risoluzione Full HD 4K e potete guardare i programmi su quattro dispositivi contemporaneamente.

Come vedere The Big Bang Theory su Prime Video

La serie è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento annuale di 50 euro oppure mensile a 5 euro al mese. Potete fare la vostra scelta recandovi sul sito ufficiale. Con Amazon Prime potete non solo ricevere i prodotti che ordinate con la consegna rapida gratis, ma anche accedere a Prime Video, col quale potete guardare film e serie tv.

Come vedere The Big Bang Theory su Now TV

Potete recuperare la sitcom anche su Now TV. Recatevi sempre sul sito ufficiale, dal quale potete scegliere il vostro piano di abbonamento. Vi consigliamo di scegliere direttamente il pacchetto entertainment, al prezzo di 6,99 euro al mese. Potete guardare The Big Bang Theory e tante altre serie e film.

