Recensione Perixx PERIDUO-605: kit tastiera ergonomica e mouse verticale unico!

In questa recensione analizzeremo Perixx PERIDUO-605, un kit tastiera ergonomica e mouse verticale davvero unico nel suo genere per via delle scelte di desgin davvero originali. Ma saranno anche funzionali?

In questa recensione vi portiamo un kit tastiera ergonomica e mouse verticale davvero particolare. Infatti introduce una serie di scelte di design totalmente votate all’ergonomia e al benessere della nostre mani, oltre che alla produttività. La separazione dei tasti in due gruppi per favorire l’utilizzo di entrambe le mani, la possibilità di utilizzare una inclinazione “negativa” e la rotella al centro della tastiera sono delle scelte peculiari che non abbiamo mai visto tutte insieme in un questo tipo di prodotti. Quindi, senza ulteriori esitazioni, passiamo alla recensione di Perixx PERIDUO-605.

Caratteristiche

Tastiera:

Design ergonomico compatto con tastiera divisa

Poggiapolsi staccabile regolabile

Membrana a basso profilo con tasti silenziosi

7 tasti funzione multimediali

Tastiera con rotellina di scorrimento integrata

Tecnologia wireless 2.4 GHz

Dimensioni: 35,1 x 22,7 x 6,5 cm

Peso: 682 g

Compatibile con Windows e Linux

Mouse:

Mouse verticale ergonomico e silenzioso

Design ambidestro

5 pulsanti

Sensibilità DPI regolabile (800/1200/1600)

Tecnologia wireless 2.4 GHz

Dimensioni: 10,4 x 7,1 x 6,8 cm

Peso: 130 g

Compatibile con Windows e Linux

Recensione Perixx PERIDUO-605: design

Il design è certamente il pezzo forte di questo prodotto. Si tratta di una tastiera con design ergonomico, ottimizzato su più fronti. Al contrario delle tastiere tradizionali che sono “piatte” o quasi, Perixx PERIDUO-605 è stata sviluppata in tre dimensioni, puntato su 3 punti chiave per migliorarne l’ergonomia.

Iniziamo con il monoblocco divisi in due regioni distinte ed orientate con un angolo di circa 30 gradi, richiamando la postura naturale degli avambracci mentre si sta seduti alla scrivania. In secondo luogo la superficie della tastiera è curva, con la parte centrale leggermente rialzata. Anche questo serve a mantenere una postura più naturale e meno stressante alle nostre mani. Infine viene fornito un supporto addizionale per il poggia polsi che inclina la tastiera in direzione dello schermo e non verso il soffitto o verso di noi. Questo implica che non dovremo irrigidire i polsi e tenere i palmi in tensione per digitare Infine la chicca: la rotellina cliccabile che imita quella del mouse, proprio al centro della tastiera permette di evitare di utilizzare il mouse a volte per scorrere le pagine web o i documenti.

DSC8738

DSC8734

DSC8746

DSC8729

Unica pecca è che i tasti hanno dimensioni diverse, probabilmente per sfruttare al meglio la superficie curva. Il problema è che alcuni, per esempio il Maiusc a sinistra, risultano molto piccoli e difficili da premere. Altro problema che ho riscontrato è la posizione delle frecce direzionali, un po’ scomode da raggiungere se si utilizza il supporto per il poggia polsi. Le avrei preferite un po’ più in alto.

Il mouse sposa il design verticale, con 5 pulsanti cliccabili e la ghiera di navigazione disposti in modo tale sa essere facilmente utilizzabili facilmente con una sola mano. Comoda anche la leggera sporgenza che consente di appoggiare il pollice. In generale porta gran parte dei benefici dei mouse verticali a livello ergonomico.

DSC8726

DSC8739

DSC8741

DSC8743

Recensione Perixx PERIDUO-605: qualità costruttiva

Sul frangente dei materiale e della qualità costruttiva si poteva fare un po’ meglio. Il materiale utilizzato è una plastica di qualità medio-bassa. Leggera e poco consistente, al tatto non conferisce un’idea di solidità strutturale. Non si ha la percezione di utilizzare un prodotto premium, ma uno economico invece. Anche il feedback dei tasti lo abbiamo trovato poco incisivo: la forza di attivazione è leggera e il click poco profondo.

Il supporto per il poggia polsi si aggancia con dei magneti abbastanza deboli. Il sistema di aggancio quindi è un po’ instabile e la tastiera tende a traballare un po’ quando non si appoggia il peso di entrambe la mani. A volte lo si avverta anche durante l’utilizzo è diventa un po’ fastidioso. In generale, su questo fronte si poteva fare meglio.

Recensione Perixx PERIDUO-605: esperienza d’uso

Dopo averla provata per circa 15 giorni, posso dire che le scelte di design ergonomico si sentono. Superata una prima fase di straniamento e presa confidenza con il nuovo design, ci si accorge de benefici. Le mani e i polsi sono meno stressati, specialmente se venivate da una tastiera di piccole dimensioni e piatta. Già dopo i primi minuti di utilizzo comunque ho notato meno stress sulle mani, molto più rilassate. Grazie al dongle in allegato, si connette immediatamente al PC e non abbiamo mai riscontrato problemi di stabilità nella connessione. Sia il mouse (regolabile su 3 livelli di DPI) che la tastiera rispondono in modo reattivo.

La rotella centrale della tastiera mi ha molto incuriosito: potenzialmente poteva essere un strumento di produttività eccezionale per chi lavora su grandi fogli di calcolo o nello sviluppo software e deve spesso spostare la mano da tastiera al mouse. Nella realtà questa ghiera ha un grosso difetto: la forza di attivazione è così bassa che succede molto spesso di cliccarla inavvertitamente, limitando molto le sue potenzialità. Inoltre, avendo un solo grado di libertà, diventa un po’ limitante. Perché non valutare di integrare un piccolo pad direzionale come quello che si trova in alcuni modelli Lenovo?

Globalmente comunque l’esperienza d’uso è stata positiva, soprattutto per quanto riguarda l’ergonomia. Un po’ di amaro in bocca per la produttività invece.

Conclusioni

Perixx PERIDUO-605 vale la pena? Il prezzo da pagare è di 59,99 euro per la versione wireless. Un prezzo non esattamente economico, considerando che la versione cablata costa solo 34,99 euro. Se la versione cablata effettivamente offre un rapporto qualità prezzo accettabile, al netto dei grandi benefici ergonomici e dei piccoli difetti a livello di design e costruzione, la versione wireless invece potrebbe essere un po’ sovrapprezzata. In generale si tratta di kit tastiera ergonomica e mouse verticale unico nel suo genere e veramente molto comodo da utilizzare. Riteniamo tuttavia che Perixx possa migliorare ulteriormente questo prodotto per portarlo su di un livello superiore!

