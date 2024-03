Crunchyroll Anime Awards 2024: la lista di tutti i vincitori!

Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista di tutti i vincitori ai Crunchyroll Anime Awards 2024, gli annuali Premi Oscar dell’animazione giapponese

Crunchyroll rimane, indubbiamente, una delle piattaforme streaming leader nel settore dell’animazione giapponese (qui trovate le migliori serie da recuperare secondo noi). Nel servizio troviamo serie animate del calibro di One Piece, Jujutsu Kaisen o Attack on Titan: insomma, se pensate alle grandi serie o ai cult, difficilmente non le troverete su Crunchyroll. Recentemente sono stati svelati, dopo le nomination di qualche tempo fa, i vincitori ai Crunchyroll Anime Awards 2024, l’equivalente dei Premi Oscar per quel che riguarda l’animazione giapponese. E li vediamo insieme, in questo articolo dedicato.

Prima di iniziare

Prima di passare alla lista dei vincitori ai Crunchyroll Anime Awards 2024, vediamo insieme una panoramica delle serie premiate quest’anno. I due aprifila sono indubbiamente la seconda stagione di Jujutsu Kaisen e One Piece, che si portano a casa un innumerevole quantità di premi. Il premio come miglior esordio va a Chainsaw Man, che a questo punto non possiamo che recuperare per parlarvene poi, magari, in un Anime Breakfast. Passiamo alla lista completa!

Anime dell’anno | Crunchyroll Anime Awards 2024 Vincitori

Anime dell’anno 2024

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio anime dell’anno:

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

OSHI NO KO

VINLAND SAGA S2

Migliore serie in prosecuzione – Migliore nuova serie | Crunchyroll Anime Awards 2024 Vincitori

Miglior serie in prosecuzione

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore serie in prosecuzione:

Attack on Titan (Attack on Titan Stagione finale THE FINAL CHAPTERS Special 1)

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN (JUJUTSU KAISEN S2)

ONE PIECE

SPY x FAMILY (SPY x FAMILY S1 Stagione 2)

VINLAND SAGA (VINLAND SAGA S2)

Miglior nuova serie

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore nuova serie:

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man – VINCITORE

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

OSHI NO KO

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior film – Miglior anime originale | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior film

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior film:

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico

BLUE GIANT

Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

PSYCHO-PASS: Providence

Suzume – VINCITORE

THE FIRST SLAM DUNK

Miglior anime originale

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior anime originale:

Akiba Maid War

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- S2

Buddy Daddies – VINCITORE

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam the Witch From Mercury

THE MARGINAL SERVICE

Migliori animazioni – Miglior character design | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Migliori animazioni

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliori animazioni:

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2

Mob Psycho 100 III

TRIGUN STAMPEDE

Miglior character design

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior character design:

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

OSHI NO KO

TRIGUN STAMPEDE

Miglior regista – Migliore fotografia | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior regista

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior regista:

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Keiichiro Saito – BOCCHI THE ROCK!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

Daisuke Hiramaki – OSHI NO KO

Miglior fotografia

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior fotografia:

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Heavenly Delusion

JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

VINLAND SAGA S2

Miglior direzione artistica – Miglior serie romantica | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior direzione artistica

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior direzione artistica:

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana – VINCITORE

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN S2

OSHI NO KO

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior serie romantica

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior serie romantica:

Horimiya: The Missing Pieces – VINCITORE

Insomniacs after school

My Happy Marriage

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Tomo-chan Is a Girl!

Miglior commedia – Miglior serie d’azione | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior commedia

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior commedia:

BOCCHI THE ROCK!

Buddy Daddies

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY S1 Cour 2 – VINCITORE

URUSEIYATSURA

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior serie d’azione

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior serie d’azione:

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

ONE PIECE

Miglior serie fantasy – Miglior serie drammatica | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior serie fantasy

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior serie fantasy:

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana – VINCITORE

Hell’s Paradise

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation S2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride S2

Miglior serie drammatica

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior serie drammatica:

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1 – VINCITORE

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

OSHI NO KO

To Your Eternity S2

VINLAND SAGA S2

Miglior slice of life – Migliore protagonista | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior slice of life

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior slice of life:

BOCCHI THE ROCK! – VINCITORE

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore protagonista:

Bocchi (Hitori Goto) – BOCCHI THE ROCK!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

Monkey D. Luffy – ONE PIECE – VINCITORE

Thorfinn – VINLAND SAGA S2

Miglior personaggio secondario – Miglior personaggio “da proteggere ad ogni costo” (Must Protect!) | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior personaggio secondario

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore personaggio secondario:

Arataka Reigen – Mob Psycho 100 III

Hange Zoe – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Kana Arima – OSHI NO KO

Power – Chainsaw Man

Satoru Gojo – JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

Suguru Geto – JUJUTSU KAISEN S2

Miglior personaggio “da proteggere ad ogni costo” (Must Protect!)

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior personaggio “da proteggere ad ogni costo”:

Anya Forger – SPY x FAMILY S1 Cour 2 – VINCITORE

Hitori Gotoh (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Bojji – Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

Miri Unasaka – Buddy Daddies

Pochita – Chainsaw Man

Suletta Mercury – Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury

Miglior canzone – Miglior colonna sonora | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior canzone

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior canzone:

Idol – YOASOBI – OSHI NO KO – VINCITORE

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Seisyun Complex – Kessoku Band – BOCCHI THE ROCK!

Suzume – RADWIMPS feat. toaka – Suzume

Where Our Blue Is — Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Miglior colonna sonora

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior colonna sonora:

Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1 – VINCITORE

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

OSHI NO KO

Suzume

Migliore opening – Migliore ending | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Migliore opening

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore opening:

Idol – YOASOBI – OSHI NO KO

innocent arrogance – BiSH – Heavenly Delusion

KICK BACK – Kenshi Yonezu – Chainsaw Man

Song of the Dead – KANA-BOON – Zom 100: Bucket List of the Dead

Where Our Blue Is — Tatsuya Kitani – JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

WORK – Ringo Sheena and millennium parade – Hell’s Paradise

Migliore ending

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio migliore ending:

Akari – Soshi Sakiyama – JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

Happiness of the Dead – Shiyui – Zom 100: Bucket List of the Dead

HAWATARI NIOKU CENTI (2-hundred-million-centimeter-long blades) – MAXIMUM

THE HORMONE – Chainsaw Man

Koi Kogare – milet × MAN WITH A MISSION – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Mephisto – QUEEN BEE – 【OSHI NO KO】

color – yama – SPY x FAMILY S1 Stagione 2

Miglior doppiatore (giapponese) – Miglior doppiatore (inglese) – Miglior doppiatore (italiano) | Crunchyroll Anime Awards 2024 vincitori

Miglior doppiatore (giapponese)

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior doppiatore (giapponese):

Atsumi Tanezaki (Anya Forger) – SPY x FAMILY S1 Cour 2

Kikunosuke Toya (Denji) – Chainsaw Man

Mayumi Tanaka (Monkey D. Luffy) – ONE PIECE

Yoshino Aoyama (Bocchi) – BOCCHI THE ROCK!

Yuki Kaji (Eren Jaeger) – Attack on Titan Stagione Finale THE FINAL CHAPTERS Special 1

Yuuichi Nakamura (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN S2 – VINCITORE

Miglior doppiatore (inglese)

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior doppiatore (inglese):

Abby Trott (Nezuko Kamado) – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Austin Tindle (Millions Knives) – TRIGUN STAMPEDE

Johnny Yong Bosch (Ichigo Kurosaki) – BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Lexi Nieto (Tomo Aizawa) – Tomo-chan Is a Girl!

Marisa Duran (Sagiri Yamada Asaemon) – Hell’s Paradise

Ryan Colt Levy (Denji) – Chainsaw Man – VINCITORE

Miglior doppiatore (italiano)

Qui di seguito le nomination e il relativo vincitore del premio miglior doppiatore (italiano):

Alessio De Filippis (Kirito) – Sword Art Online the Movie -Progressive- Scherzo of Deep Night

Benedetta Ponticelli (Makima) – Chainsaw Man

Diego Baldoin (Takenori Akagi) – THE FIRST SLAM DUNK

Federica Simonelli (UTA) – One Piece Film Red

Max Di Benedetto (Scatolotto) – Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon

Mosè Singh (Denji) – Chainsaw Man – VINCITORE

Ci vediamo il prossimo anno!

Questa era la lista completa con tutti i vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

