La Regina degli Scacchi: dove vedere la serie Golden Globe

La miniserie televisiva con protagonista Anya Taylor-Joy è una delle più amate degli ultimi anni, tanto da avvalersi vari premi che hanno dimostrato che la serie ha colpito critica e pubblico. Scopriamo insieme dove vedere La Regina degli Scacchi

La Regina degli Scacchi è una delle serie più amate e viste degli ultimi anni, che è stata in grado di tenere incollati allo schermo chiunque avesse deciso di guardarla. La serie tv ha ottenuto molti riconoscimenti, soprattutto per l’interpretazione magistrale della talentuosa Anya Taylor-Joy. Noi abbiamo particolarmente apprezzato questa serie, ne abbiamo parlato in maniera approfondita nella recensione di La Regina degli Scacchi, lodando l’interpretazione dell’attrice protagonista e la scrittura della sceneggiatura. Vediamo insieme dove vedere la miniserie televisiva vincitrice di Golden Globes.

Netflix | Dove vedere La Regina degli Scacchi

Questa serie è basata sull’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis. La serie racconta di una bambina di nome Elizabeth “Beth” Armon, che a 8 anni inizia a partecipare a delle lezioni nell’orfanotrofio dove impara le regole degli scacchi. In questo orfanotrofio, però, i bambini sono serviti con dei farmaci calmanti, dei farmaci da cui la piccola Elizabeth inizia anche a essere progressivamente dipendente. Un giorno la bambina viene adottata da Alma Wheatley e da suo marito e si trasferisce in Kentucky. Nella nuova casa la piccola inizia a partecipare a dei tornei di scacchi, grazie ai quali la piccola diventa sempre più famosa. Questa fama l’ha poi portata a diventare sempre più ricca e di successo, ma al contempo anche più dipendente dai farmaci e dalla droga. Questo causerà non pochi problemi alla ragazza, ma questo non la fermerà poi da diventare la più grande giocatrice di scacchi del mondo. Questa serie è un’esclusiva Netflix ed è disponibile da 2020, anno in cui la serie ha sfondato.

Come vedere La Regina degli Scacchi su Netflix

Come ogni piattaforma streaming, c’è bisogno di un abbonamento. Per scegliere l’abbonamento di Netflix potete recarvi sul sito ufficiale. Ci sono tre piani di abbonamento. Il primo è quello standard con pubblicità, un abbonamento al prezzo di 5,49 euro al mese con interruzioni pubblicitarie e bassa risoluzione. Poi c’è quello standard, stavolta senza pubblicità, con risoluzione HD e potete guardare film e serie tv su due dispositivi contemporaneamente, questo al prezzo di 12,99 euro al mese. Infine c’è il premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, con risoluzione Full HD 4K e potete guardare i programmi su quattro dispositivi contemporaneamente.

