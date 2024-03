Napoli-Juventus: dove vedere la partita?

Eccoci arrivati al big match della settimana: ma dove vedere Napoli-Juventus? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono all’ordine del giorno nell’era del calcio. A dimostrarlo il campionato di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo è senza dubbio un vantaggio per le società che possono approfittare degli sponsor, ma diviene un lato negativo per utenti e tifosi, che sono così costretti a cercare molte informazioni in merito. L’obiettivo di questo articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Napoli-Juventus e scoprire i protagonisti della sfida.

La giornata 27 presenta così un confronto che nelle ultime stagioni ha regalato emozioni e spettacolo, dimostrando la forza di queste due realtà.

Dove vedere Napoli-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al secondo posto a quota 57 punti, la Juventus è a -12 dalla vetta e conta solo un punto sulla terza (rispettivamente Inter e Milan). I bianconeri devono continuare a vincere per rimettersi in sesto e provare a mantenere intatta la seconda posizione, puntando sul progetto giovani. Il nuovo Napoli di Calzona giunge da un sonoro 1-6 contro il Sassuolo e occupa l’ottavo posto a quota 40, dovendo così risalire la classifica per guadagnarsi almeno uno spicchio d’Europa. Scopriamo allora dove poter vedere Napoli-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, si è guadagnata un posto nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di analizzare due possibilità:: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, garantendo l’utilizzo dell’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Sarà necessario fare poche operazioni, cliccando sul link diretto che richiama il sito.

Passando a Sky, la carta delle offerte si presenta diversa. Per la Serie A le gare a disposizione sono tre per ogni giornata, mentre per il campionato femminile si può visionare l’intera calendarizzazione, con anche le sfide dei club esteri. Non mancano gli appuntamenti in chiave europea, quali Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio può poi estendersi mostrando altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, occorrerà dunque affidarsi all’offerta e cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio, si arriva a ciò che interessa di più: Napoli-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 3 Marzo, alle ore 20:45, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ricordiamo di utilizzare una VPN durante la navigazione su inter, per evitare spiacevoli situazioni.

Napoli-Juventus, probabili formazioni

I ragazzi di Calzona affronteranno i ben “collaudati” uomini di Allegri.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Una delle due riuscirà ad avere la melgio sull'altra? Dateci un vostro riscontro.