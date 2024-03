Al MWC 2024: Lenovo presenta i suoi nuovi prodotti progettati per l’AI for All

All’Al MWC 2024 Lenovo ha presentato tutti i suoi nuovissimi prodotti e le nuove soluzioni all’avanguardia progettati per abilitare l’AI for All

Durante il Mobile World Congress (MWC) 2024, Lenovo ha presentato una serie di prodotti e soluzioni di punta progettati per democratizzare l’intelligenza artificiale. Lenovo ha rivelato al MWC 2024 il suo più recente assortimento di dispositivi AI, software e soluzioni infrastrutturali, insieme a due proof-of-concept (POC) che sfidano i tradizionali fattori di forma di PC e smartphone. Inoltre, l’azienda ha esposto scenari di applicazione dell’intelligenza artificiale ibrida per alimentare soluzioni multi-dispositivo, software e servizi per una maggiore personalizzazione, collaborazione ed efficienza.

Dettagli sui nuovi prodotti targati Lenovo per l’AI for All

Il POC più innovativo è il Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, che rivoluziona l’esperienza di interazione con il PC. Ciò grazie a uno straordinario display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici. Questo dispositivo fonde in modo intelligente il mondo virtuale e reale, consentendo nuovi modi di collaborazione e creazione di contenuti unici generati dagli utenti. Inoltre, Lenovo e Motorola hanno presentato un concept di display adattivo per smartphone che può essere piegato e modellato in forme diverse. Costruito sulle innovazioni dei dispositivi pieghevoli e dei concept di PC rollable di Lenovo.

Lenovo ha anche introdotto una nuova generazione di laptop aziendali, alimentati dai più recenti processori Intel Core Ultra con Intel vPro. Offrendo livelli avanzati di sicurezza, efficienza energetica ed esperienze coinvolgenti grazie all’integrazione di soluzioni hardware e software AI. Inoltre, Lenovo ha lanciato Smart Connect, una soluzione software sviluppata in collaborazione con Motorola, che unifica gli ecosistemi digitali per creare un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità.

Infine, Lenovo ha annunciato la prossima generazione di soluzioni Integrated Edge AI per Telco. Queste consentono alle aziende di sfruttare vasti volumi di dati all’estremità più lontana per nuove applicazioni AI su larga scala. Riducendo al contempo il consumo energetico.

Lenovo e la sostenibilità

Lenovo si impegna a promuovere la sostenibilità consentendo ai clienti di partecipare attivamente alla riduzione degli sprechi nell’ambito dell’IT e alla promozione della riparabilità dei dispositivi. L’azienda sta introducendo nuove soluzioni volte a prolungare il ciclo di vita dei dispositivi, offrendo opzioni IT più sostenibili ed economicamente vantaggiose. Grazie al programma Lenovo Certified Refurbished, le organizzazioni possono implementare PC ricondizionati che rispondono alle diverse esigenze informatiche, contribuendo nel contempo a ridurre l’impronta di carbonio IT. Solo Lenovo e i suoi partner accreditati forniranno la certificazione Lenovo, garantendo dispositivi di alta qualità su cui le aziende possono fare affidamento.

La riqualificazione, il riutilizzo e il riciclaggio sono principi fondamentali nell’economia circolare, che mira a mitigare i rifiuti e promuovere un consumo sostenibile delle risorse. Lenovo si impegna ad implementare pratiche circolari in tutte le fasi del ciclo di vita dell’IT. Sfruttando la propria posizione di leader mondiale nella produzione di PC per aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Attraverso la community Lenovo 360 Circle, i partner di canale collaborano per ottenere risultati circolari, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile.

Inoltre, Lenovo sta ampliando la sua collaborazione con iFixit, offrendo ai responsabili IT la possibilità di riparare rapidamente i dispositivi. Ciò riducendo i tempi di inattività e prolungando la vita dell’hardware. I modelli ThinkPad T14 Gen 5 e T16 Gen 3 sono stati progettati per essere più facili da riparare, con parti sostituibili dal cliente e guide di riparazione semplificate. Queste iniziative estendono il ciclo di vita del prodotto, riducono i rifiuti elettronici e offrono vantaggi in termini di risparmio sui costi per aziende e privati.

Prezzi e disponibilità dei nuovi prodotti Lenovo per l’AI for All

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la homepage del MWC 2024 di Lenovo. I prezzi e la disponibilità dei prodotti in EMEA sono indicati nell’elenco fornito, mentre quelli per il mercato italiano saranno comunicati successivamente.

ThinkVision M14t Gen 2 Mobile Monitor with Touch Screen sarà disponibile da agosto 2024 a partire da € 399

Smart Connect è previsto per maggio 2024

Lenovo Identity Advisor non sarà disponibile in EMEA

ThinkPad T14 Gen 5 (Intel) è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.349 + IVA

Il ThinkPad T14 Gen 5 (AMD) è previsto da giugno 2024 a partire da € 1.299 + IVA

ThinkPad T14s Gen 5 è previsto da aprile 2024 a partire da € 1.449 + IVA

Il ThinkPad T16 Gen 3 è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.369 + IVA

ThinkPad X12 Detachable Gen 2 è previsto da maggio 2024 a partire da € 1.399 + IVA

Il ThinkBook 14 2-in-1 G4 sarà disponibile da maggio 2024 a partire da € 1.099 + IVA

Lenovo USB-C Slim Travel Dock sarà disponibile da marzo 2024 a € 63 + IVA

Il Lenovo USB-C Dual Display Travel Dock sarà disponibile da aprile 2024 a € 89 + IVA

ThinkPad Executive 16 Inch Backpack sarà disponibile da maggio 2024 a € 169 + IVA.

