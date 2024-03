Bentornati nella rubrica con protagonisti i nostri eroi dei fumetti Marvel, DC e chi più ne ha, più ne metta! Una delle nostre rubriche preferite dove si parla delle grandi e nobili imprese dei nostri eroi. Il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Spider-Man!

Non parlare di Spider-Man era davvero un crimine, soprattutto se si tratta di supereroi dei fumetti. Spider-Man è praticamente il volto della Marvel, quando si pensa a questa casa produttrice si pensa subito al nostro amatissimo Uomo Ragno. Il personaggio di punta della Casa delle Idee creato dallo storico e compianto Stan Lee, che ha segnato la storia di questa casa editoriale proprio con il nostro Ragno Arrampicamuri preferito. Nella storia del cinema ci sono state tantissime interpretazioni, ma qui vogliamo parlare proprio della figura di Spider-Man, quanto è importante e quanto ha segnato la storia del cinema. Quindi sì, parleremo dei vari attori che l’hanno interpretato, ma il focus rimarrà sul personaggio in sé.

Tobey Maguire | Aperit-Hero: Spider-Man, da un grande potere…

Questo è praticamente lo Spider-Man più iconico della storia del cinema. Il motivo è molto semplice, quello di Tobey Maguire è infatti la prima comparsa di Spider-Man sul grande schermo. Ma non è solo per questo che amiamo questo Spider-Man. Quello di Maguire è forse lo Spider-Man più umano e fragile che abbiamo mai visto nella storia del cinema. Per quanto possa essere forte e potente di per sé, Peter Parker è sempre un umano. Ma non un umano qualsiasi, purtroppo Peter Parker è un orfano, ha una storia che non inizia molto bene e il peggior momento della sua vita è la morte di Zio Ben. Di famiglia già di per sé povera, Peter affronta molte difficoltà che affronta ogni giovane che vuole inseguire il proprio sogno. Peter diventa uno studente universitario che, per pagarsi gli studi e per dare una mano alla zia May, lavora duramente e si impegna per far sì che possa raggiungere i suoi obiettivi.

Ma non solo, ricordiamo che comunque Peter Parker è Spider-Man, è un supereroe su cui New York conta, una persona di cui si fida ciecamente. Quindi Peter non solo deve affrontare le difficoltà della sua vita privata, deve anche proteggere la città, caricandosi di molte responsabilità. Ha problemi di cuore, a causa della difficile relazione con Mary Jane, ma anche con il conflitto con il suo ex migliore amico Harry Osborn, nato a causa della morte di Goblin, ovvero suo padre Norman Osborn. Senza contare poi di Doc Ock, una figura d’ispirazione per Peter e di per sé un brav’uomo, così come Flint Marko, alias Sandman. I nemici che affronta sono umani a loro volta e tutti con le loro fragilità. Quello che vediamo nella trilogia di Sam Raimi è un supereroe umano, con tutte le debolezze di un giovane della sua età in cui tutti noi possiamo immedesimarci.

Andrew Garfield | Aperit-Hero: Spider-Man, da un grande potere…

Dopo la fine della trilogia con Tobey Maguire arriviamo al reboot della saga. Il personaggio stavolta è affidato a Andrew Garfield, che riteniamo essere l’attore più sfortunato tra i tre che hanno interpretato il personaggio. Questa versione di Spider-Man, però, vanta del costume più bello e fedele di Spider-Man tra tutti quelli che abbiamo visto al cinema, che vediamo però solo in The Amazing Spider-Man 2. Questo Spider-Man è molto sottovalutato, non sarà di certo ai livelli della trilogia originale, ma quello di Andrew Garfield è uno Spider-Man altrettanto umano, anche se questa umanità si vede un po’ di meno. Infatti ci sentiremmo di dire che la dilogia di The Amazing Spider-Man è più una storia d’amore. Sì, perché il punto forte di questo reboot è la relazione tra Peter Parker e Gwen Stacy, relazione su cui si basa tutti e due i film. Ma diventa anche una storia personale, perché per la prima volta vediamo su schermo Richard e Mary Parker, i genitori di Peter.

Il mistero dei Parker inizia già nel primo film, con il Dottor Connors che aveva collaborato con suo padre alla Oscorp. Connors diventa altrettanto una figura paterna per Peter, contro cui però si ritrova a combattere perché perde il controllo quando diventa Lizard. Ma la vera tragedia sta nella relazione tra Peter e Gwen, che si è conclusa tragicamente con la morte della ragazza in The Amazing Spider-Man 2, ricreando l’iconica scena in cui Spider-Man afferra Gwen nel tentativo di salvarla dalla caduta, ma rompendogli per sbaglio il collo. La scena è molto simile, con la differenza che Gwen sbatte a terra nel momento in cui Peter la afferra. Senza contare poi la storia della famiglia di Peter, sulla quale scopre la verità del ragno che l’ha morso. Infatti il ragno era stato creato col DNA dei Parker, motivo per cui Peter non è morto col morso, ma ha ottenuto quei poteri, rendendolo una specie di prescelto. Un finale tragico che ci ha lasciato con l’amaro in bocca, povero Andrew.

Tom Holland | Aperit-Hero: Spider-Man, da un grande potere…

Forse questo è lo Spider-Man meno preferito tra i due, ma che ci ha comunque regalato grandi emozioni. Diversamente dagli altri due, infatti, lo Spider-Man di Tom Holland ha sempre avuto una figura paterna a sorvegliarlo e a proteggerlo. Ha fatto il suo bellissimo ingresso nell’MCU in Captain America: Civil War, film in cui viene reclutato da Tony Stark. Proprio Tony, alias Iron Man, diventa una figura di riferimento per Peter, poiché non vediamo né i suoi genitori, né tantomeno zio Ben. L’unica figura genitoriale di Peter che conosciamo già è zia May. Ma Tony diventa una figura fondamentale per la vita del giovanissimo e inesperto Spider-Man.

Proprio grazie ad Iron Man, Peter impara cosa significa essere un eroe. Tony diventa un vero e proprio padre per Peter, che gli insegna a comportarsi in maniera matura e a diventare un eroe di tutto rispetto. Sotto la sua ala protettiva, Peter inizia lentamente a farsi conoscere come eroe indossando il costume Stark, creato proprio da Tony. Ma la morte del protagonista dell’MCU lascia il segno nella vita del giovane, che ora deve imparare a cavarsela da solo. Lotta contro Mysterio, carismatico villain che ha illuso Peter e si è appropriato della tecnologia Stark. Dalla sua sconfitta, Peter capisce che è lui il degno successore di Iron Man.

…derivano grandi responsabilità

L’essenza di Spider-Man, perlomeno della storia che il personaggio ha avuto nel cinema, si vede in Spider-Man No Way Home. Il Peter Parker di Tom Holland, infatti, impara dai suoi predecessori, dagli Spider-Man più adulti di Andrew Garfield, ma soprattutto di Tobey Maguire. Ognuno qui arriva al punto in cui fanno un resoconto di cosa hanno fatto nella loro vita. Il Peter di Tobey si è sposato con Mary Jane, nonostante le varie difficoltà che la coppia ha riscontrato, sia economiche che lavorative. Il Peter di Andrew purtroppo è stato più sfortunato, ha attraversato la depressione ed è diventato uno Spider-Man violento e aggressivo, ma ha preso ispirazione da Tobey. Infine c’è il Peter di Tom Holland, che qui attraversa la vera crescita, diventa adulto e capisce qual è la responsabilità che ha preso diventando Spider-Man. Queste tre storie ci dimostrano che tutti possono essere Spider-Man, è una figura in cui tutti noi possiamo riconoscerci e da cui possiamo prendere ispirazione per combattere le nostre battaglie personali e vincerle.

Che ne pensate voi di Spider-Man? Qual è il vostro preferito? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altri speciali dal mondo del cinema e molto altro.

