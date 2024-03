Venom 3, l’immagine dal set anticipa il legame con Spider-Man

Una nuova immagine dal set di Venom 3 condivisa da Tom Hardy suggerisce un collegamento diretto con Spider-Man: No Way Home

Una nuova immagine trapelata dal set di Venom 3 suggerirebbe un legame con Spider-Man: No Way Home. Tom Hardy è già intervenuto nello Spider-Verse della Sony in unione con la Marvel dedicando la sua scena post-credit di La furia di Carnage proprio a Peter Parker. Poi, insieme al suo amico simbionte, è apparso nella scena durante i titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, lasciando una traccia del suo compagno alieno nell’universo di Peter Parker. La nuova immagine in arrivo dal set del trequel con Tom Hardy suggerisce un legame diretto con questa ultima scena post-credit.

Venom 3, la nuova immagine dal set suggerisce un legame diretto con Spider-Man: No Way Home

Eddie Brock ha dato fino ad ora un piccolo contributo all’ultimo capitolo di Spider-Man con Tom Holland. La sua sosta in un bar ha lasciato un souvenir alquanto prezioso che potrebbe scatenare ulteriore caos nell’universo di Peter Parker. Via Instagram, Tom Hardy ha condiviso uno scatto dal set dove indossa chiaramente gli stessi abiti che Eddie Brock aveva durante la scena post-credit di Venom: La furia di Carnage e Spider-Man: No Way Home, sottolineando il collegamento diretto tra i due universi. L’immagine in realtà suggerisce un indizio prezioso, ovvero la cronologia degli eventi. Di fatto sembrerebbe che Venom 3 sia collocato cronologicamente direttamente dopo quanto accaduto in Spider-Man: No Way Home.

In ogni caso questo non significa che Eddie Brock incontrerà Spider-Man, nonostante le aspettative dei fan. In una bozza, come raccontato ad Empire Magazine, Eddie Brock avrebbe dato un contributo durante il combattimento a New York sulla Statua della Libertà. Venom sarebbe apparso insieme agli altri villain ma, come dimostrato dal film in questione, quel momento non è stato mai aggiunto alla bozza finale. Eddie Brock è arrivato nel MCU ma non è mai uscito da un bar, ma chissà che la questione cambi.

