Dune 3 si farà? Risponde il CEO di Legendary

La Legendary Entertainment è pronta a coinvolgere ancora Warner Bros, Denis Villeneuve e il suo cast per un Dune 3 al quale il regista peraltro stava già pensando

Col successo che Dune – Parte Due sta riscuotendo nelle sale di tutto il mondo, si vocifera di un possibile terzo capitolo che si intitolerebbe Dune Messiah. Bisognerà aspettare ancora molto naturalmente per il progetto che Denis Villeneuve sta accarezzando da tempo, anche da prima che la Parte Due fosse completata. Considerando però il successo di quest’ultimo, la Warner Bros. Discovery non dovrebbe avere alcuna remora nell’avallarne il prosieguo, reso poi più semplice dal corpus già esistente di opere di Frank Herbert. Non sorprende dunque che il CEO di Legendary Entertainment si sia mostrata aperto all’idea, rispondendo alle richieste un classico: perché no?

Dune 3: si sta già lavorando al seguito?

Dune – Parte Due, uscito la settimana scorsa è costato circa 190 milioni di dollari e ne ha già raccolti nel mondo quasi altrettanti. Stando a un articolo della CNBC, in particolare ha colpito la performance nordamericana IMAX, che ha coperto ben il 23% degli 81.500.000 raccolti negli USA nel primo weekend. Il film di Denis Villeneuve è stato girato con camere digitali in quel formato, e il CEO IMAX Rich Gelfond ha dichiarato: “L’unica ragione per cui quei numeri non sono più alti è che abbiamo finito i posti”. Il primo Dune ha anche recuperato nelle ultime settimane qualcosa degli incassi che aveva perso nel 2021 causa pandemia, raggiungendo il totale di 433.800.000 dollari: sono esiti che renderebbero quasi automatico l’avallo di un Dune 3, o per meglio dire quel Dune Messiah col quale Denis Villeneuve ha sempre detto di voler completare la sua trilogia. La storia darebbe spazio ai personaggi di Irulan (Florence Pugh) e Alia Atreides (Anya Taylor-Joy), nel secondo capitolo solo brevemente introdotti. Josh Grode, CEO della Legendary Entertainment, non nasconde di poter convincere la Warner Bros. a un nuovo esborso di capitali per proseguire, anche se è cauto nella scelta delle parole.

Abbiamo tutti gli “azionisti creativi” del progetto ancora allineati, a sostenere questa visione. Credo che tutti siano eccitati, si stanno godendo il momento, e se Denis centra il copione giusto e sente di poterci dare un’altra esperienza alla pari di quella che abbiamo appena completato, non vedo perché no.

