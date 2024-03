Empoli-Cagliari: dove vedere la partita?

L’intenso pomeriggio domenicale continua con un’altra gara tra squadre che hanno lo stesso progetto. Ma dove vedere Empoli-Cagliari? Scopriamolo all’interno dell’articolo

I diritti televisivi sono oramai diventati un punto fisso quando si parla di calcio, del tutto rivoluzionato. La stessa Serie A, ad esempio, è suddivisa tra Sky e DAZN, anche se è quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se questo appare a tutti gli effetti vantaggio per le società che approfittano così di introiti e sponsor, appare invece un aspetto negativo epr utenti e tifosi, praticamente costretti a cercare diverse informazioni sulle gare di loro interesse. Proprio per questo l’articolo ha l’intenzione di agevolare il lavoro, spiegando dove vedere Empoli-Cagliari e mostrando i possibili protagonisti della sfida.

La giornata 27 regalerà così un altro scontro diretto, tra due compagini che vivono stati di forma (soprattutto piscologica) completamente opposti.

Dove vedere Empoli-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In 13esima posizione con 25 punti, l’Empoli è completamente rinato e adesso marcia a ritmi elevatissimi e paurosi. Nelle ultime cinque uscite ha registrato tre pareggi e due vittorie, scalando a tutti gli effetti la classifica. Il Cagliari si ritrova invece penultimo a quota 20, con due pareggi al fronte di tre ko. La salvezza è l’obiettivo principale e la vittoria di una delle due potrebbe cambiare i progetti dell’altra, ovvero rimanere in Serie A. Scopriamo allora dove poter vedere Empoli-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, è stata capace di guadagnarsi il suo spazio in un mondo molto competitivo, come quello del calcio. Attualmente infatti DAZN è l’unica piattaforma che garantisce la completa programmazione della Serie A. Il servizio tende ad arricchirsi con le partite di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di valutare due offerte: quella relativa al pacchetto standard con un costo di 30,99 € e quella relativa al pacchetto plus al prezzo di 45,99 €, che permette di utilizzare l’app da due dispositivi in simultanea. Saranno opportuni pochi passaggi, cliccando direttamente sul link diretto che rimanda al sito.

Soffermandosi su Sky, il quadro dei servizi è del tutto diverso. Se partissimo dal campionato di Serie A, noteremmo che sono tre le partite che possono essere visionate per ogni ogni giornata, piena invece la calendarizzazione per le gare del campionato femminile, alle quali si aggiungno i match dei club esteri. Oltre a questi troviamo gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. La programmazione garantisce anche un calendario sportivo rilevante, con Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà compiere pochi gesti come cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, eccoci giunti allo snodo principale: Empoli-Cagliari sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Domenica 3 Marzo alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Ricordiamo quanto sia importante essere provvisti di una VPN per evitare inconvenienti.

Empoli-Cagliari, probabili formazioni

Il nuovo Empoli sta correndo a gambe levate con vista “salvezza”, motore ingolfato invece per i ragazzi di Ranieri.

Ecco le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Kovalenko, Maleh, Marin, Cacace; Cambiaghi, Cerri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Chi delle due avrà modo di sorridere? Dateci un vostro parere. Continuate intanto a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia sulle news del mondo social e web.