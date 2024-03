Samsung Galaxy A35: nuove anticipazioni su design e hardware

Arrivano nuove anticipazioni sul prossimo Samsung Galaxy A35, che ne svelano design e scheda tecnica completa

Il panorama degli smartphone di fascia media è in fermento e tra i modelli che si preparano a conquistare il mercato nei prossimi mesi c’è Samsung Galaxy A35, protagonista di alcune nuove interessanti anticipazioni. Vediamole insieme.

Samsung Galaxy A35: design e display

Dalle immagini trapelate in rete emerge un design elegante e moderno, con un corpo sottile e leggero e un display Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Quest’ultimo garantirà un’esperienza visiva fluida e coinvolgente, perfetta per la visione di film, serie TV e giochi.

Hardware e prestazioni

Il cuore pulsante di Samsung Galaxy A35 sarà il processore Exynos 1380, affiancato da 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile tramite MicroSD. La batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida assicurerà una lunga autonomia, mentre la certificazione IP67 garantirà resistenza a polvere e acqua.

Samsung Galaxy A35: fotocamere

Il comparto fotografico sarà sicuramente uno dei punti di forza del nuovo smartphone. La tripla fotocamera posteriore comprende un sensore primario da 50 megapixel con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e un sensore macro da 5 megapixel con apertura f/2.4. La fotocamera frontale da 13 megapixel permetterà di scattare selfie di alta qualità e di effettuare videochiamate nitide.

Software e prezzo

Samsung Galaxy A35 uscirà dalla scatola con l’interfaccia One UI 6.1 basata su Android 14, offrendo un’esperienza utente fluida e ricca di funzionalità. Lo smartphone sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lilac, Awesome Navy, Awesome Ice Blue e Awesome Lemon. Il prezzo non è stato ancora ufficializzato, ma ci si può aspettare un prezzo di listino attorno ai 350 euro.

Conclusioni

Samsung Galaxy A35 si candida come uno dei protagonisti del mercato di fascia media nel 2024. Grazie al suo design accattivante, alle prestazioni affidabili, al comparto fotografico di qualità e alla lunga autonomia, questo smartphone ha tutte le carte in regola per conquistare il favore degli utenti.

