Come di consueto, i nostri amati e simpaticissimi truffatori trovano sempre un modo per ingannarci e rubare i nostri soldi anche online. Tutti i “nobili” mestieri si evolvono con lo sviluppo della tecnologia, per questo è possibile farsi truffare anche sul web. In questa guida scopriamo come evitare le truffe online

Quante volte ti è capitato di trovarti un messaggio molto strano, un’e-mail che non hai chiesto o addirittura un SMS che ti chiedeva le tue credenziali per accedere al tuo account facendoti credere che fosse un’emergenza? Queste cose sono all’ordine del giorno, motivo per cui ti consigliamo caldamente di non fidarti per niente al mondo di questi messaggi, spesso e volentieri sono una truffa. Magari sei anche riuscito a creare una password sicura perché hai letto la nostra guida, ma come abbiamo già accennato, una password sicura non basta. Ci sono tante regole della cybersecurity da seguire. Adesso vediamo insieme come evitare truffe online.

E-mail, SMS e chiamate | Come evitare truffe online

Come dicevamo prima, i metodi più classici per trarti in inganno sono gli SMS, e-mail e telefonate improvvise che ti arrivano da quelli che sembrano degli enti conosciuti. Spesso e volentieri si spacciano per banche, poste italiane e chi più ne ha, più ne metta. La prima cosa che devi fare, quindi, è verificare la provenienza di queste comunicazioni, soprattutto se questi chiedono dati personali, credenziali o codici. Potresti capire se è affidabile cercando il numero di telefono che ti ha contattato su internet, ma controlla anche l’indirizzo del mittente e il testo dei link che contengono. Spesso usano dei font molto simili alle aziende, ma se controlli per bene, noterai le differenze, oltre ai diversi errori di ortografia.

Non avere fretta | Come evitare truffe online

Spesso e volentieri queste comunicazioni che ti arrivano ti spingono ad agire immediatamente. Per esempio, potrebbe avvertirti di un servizio in scadenza, di un pagamento non andato a buon fine o la possibilità che un conto corrente venga bloccato e che quindi ti invita ad agire subito. Evitale a ogni costo. Quando arrivano queste comunicazioni c’è sempre il tempo per poter riprovare il pagamento o rinnovare un servizio, perciò non farti prendere dal panico e prenditi del tempo per verificare, ad esempio con una telefonata all’azienda che fornisce il servizio.

Verifica le pagine web da cui acquisti | Come evitare truffe online

Un altro metodo fondamentale da sapere per riconoscere se si tratta di una truffa o meno è quella di verificare che il sito sia attendibile. Devi fare particolarmente attenzione alla presenza di alcuni elementi base. Controlla se il sito inizia con l’indirizzo “https” con l’apposito lucchetto di fianco. Questo lucchetto indica che il sito è protetto da sistemi di sicurezza internazionali. Controlla poi i dati del venditore, come il numero di Partita IVA, la sede legale, i recapiti telefonici e il sistema di pagamento sicuro che riporti i costi di spedizione. Se il sito ha queste caratteristiche, allora è un sito sicuro.

Proteggi i tuoi dati

Un’ultima cosa che vogliamo dirti prima di salutarci è verificare chi ti chiede dati personali. Non darli a cuor leggero e soprattutto identifica la persona che te li chiede. Non è detto che tu non debba darli a nessuno, ma accertati che la persona che te li chiede sia una persona affidabile, così come il contesto. Se magari ti capita di trovare un’offerta lavorativa e l’inserzionista chiede i tuoi dati personali, meglio non rischiare. Mandali solo quando hai la certezza che sia una cosa sicura, come per esempio partecipare ad un progetto di servizio civile dello stato. Infine, oltre a modificare periodicamente le password, aggiorna i sistemi operativi, che siano applicazioni per PC o per smartphone. In particolare, verifica che il browser che usi sia aggiornato ed elimina periodicamente i cookie e i file temporanei.

Speriamo che la guida ti sia stata d’aiuto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del web e molto altro. Resta al sicuro e proteggiti!