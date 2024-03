Galaxy S23 in offerta su Unieuro con delle Galaxy Buds 2 Pro!

Questo ci sembra davvero il periodo migliore per acquistare un prodotto della Samsung, perché fino al 17 marzo avrete anche un altro prodotto della stessa azienda in omaggio, senza costi aggiuntivi. Oggi troviamo in offerta su Unieuro il Galaxy S23, che per di più ci regala in omaggio delle ottime auricolari bluetooth Galaxy Buds 2 Pro

Le prime due settimane di marzo ci sembrano davvero il momento perfetto per acquistare un nuovo smartphone di Samsung. Perché? Questa non è l’unica offerta che abbiamo trovato di davvero interessante, infatti l’ultima offerta di questa campagna è sul Galaxy S24 che ci da in omaggio le Galaxy Buds 2 Pro. Sarà anche vero che il Galaxy S23 non è l’ultimo modello di smartphone della Serie S, ma l’ultimo è praticamente appena uscito, quindi il penultimo modello non è da meno. Ma non è tutto, perché le auricolari bluetooth che ci danno in offerta sono anche delle ottime auricolari, che regalano un’esperienza di ascolto della musica davvero coinvolgente e ci darà l’impressione di star ascoltando la musica ad un concerto. Ricordiamo che questa offerta è valida fino al 17 marzo, quindi vi consigliamo vivamente di approfittarne! Potete cogliere l’occasione e approfittare dell’offerta cliccando qui.

Offerta Unieuro: Galaxy S23 + Galaxy Buds 2 Pro, ecco come averli

Può sembrare complicato avere un prodotto in più in omaggio, ma in realtà è più facile di quello che sembri. Dovete soltanto acquistare un Galaxy S23, potete farlo sia in un qualsiasi negozio fisico di Unieuro che direttamente sul negozio online ufficiale della catena di elettrodomestici. Una volta che avete effettuato l’acquisto, dovete caricare la prova di acquisto, potete farlo caricandola direttamente a questo indirizzo, entro e non oltre il 16 aprile 2024. Se tutto è andato a buon fine, riceverete un’e-mail di validazione entro 180 giorni (per questo vi consigliamo di controllare periodicamente la posta elettronica). Nell’e-mail di validazione troverete l’indirizzo a cui potrete ritirare le vostre Samsung Galaxy Buds Pro 2.

Insomma, vi consigliamo assolutamente di approfittare del momento, avete due settimane di tempo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.