Atalanta-Bologna: dove vedere la partita?

Un match valido per le prime posizioni, ecco dove vedere Atalanta-Bologna

I diritti tv sono un punto fisso all’interno dell’area calcio. Il campionato di Serie A si trova suddiviso tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Se ciò sembra un vero e proprio vantaggio per le società che approfittano di introiti e sponsor, si dimostra dall’altra parte un aspetto negativo per i tifosi, i quali si trovano costretti a cercare diverse informazioni sulle gare di loro interesse. Per questo motivo l’articolo ha uno scopo chiaro, ovvero spiegare dove vedere Atalanta-Bologna e scoprire chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 27 presenterà dunque una sfida in chiave europea, tra sesta contro quarta.

Dove vedere Atalanta-Bologna: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

In sesta posizione con 46 punti, l’Atalanta giunge da un ko contro l’Inter e un pareggio contro il Milan. Un calendario difficile che ha rallentato il percorso della Dea, la quale ambisce alla quarta posizione. Ad occupare questo posto è proprio il Bologna con 48 punti, quindi le due squadre si ritrovano vicinissime. La vera sorpresa di questa stagione è la compagine emiliana, incapace di bloccarsi per la paura. Andiamo a scoprire dove poter vedere Atalanta-Bologna, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, è stata capace di guadagnarsi il suo spazio nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN garantisce la completa programmazione della Serie A. Il servizio si arricchisce con i match di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, dando modo di usare l’app da due dispositivi simultaneamente. Basterà effettuare qualche passaggio, cliccando sul link diretto che riporta al sito.

Analizzando la questione Sky, la carta dei servizi si presenta differente. Per ciò che concerne la Serie A, il palinsesto offre tre partite per ogni giornata, passando poi alla calendarizzazione delle sfide del campionato femminile e ai match dei club esteri. Successivamente si trovano anche gli impegni europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si estende ad altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà compiere pochi passaggi come cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la discussione, si passa al nodo della questione: Atalanta-Bologna sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 3 Marzo, alle ore 18:00. terreno di gioco il Gewiss Stadium di Bergamo. Ricordiamo quanto sia opportuno avere una VPN durante il percorso su internet.

Atalanta-Bologna, probabili formazioni

L’esperienza di Gian Piero Gasperini si scontrerà contro la tenacia di Thiago Motta.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, De Ketelaere.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian; Zirkzee

Chi delle due si prenderà il quarto posto? Condividete con noi la vostra opinione. Per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, continuate a seguire tuttotek.it.