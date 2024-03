Benvenuti in questa nuova puntata di Anime Breakfast! Oggi torniamo a parlare nello specifico di personaggi, e il protagonista di questa puntata è un personaggio molto amato, che ispira tantissimi giovani ragazzi. Nell’Anime Breakfast Chara di quest’oggi parliamo di Deku, o Midoriya, per come preferite chiamarlo. Il protagonista indiscusso di My Hero Academia!

Qualche episodio fa abbiamo già parlato di My Hero Academia, che da alcuni anni a questa parte è diventato uno degli anime più popolari e amati dalla community degli otaku e non solo. All’interno di questa serie ci sono tantissimi personaggi interessanti che meriterebbero un episodio a loro dedicato, ma vogliamo dare la precedenza al protagonista indiscusso dell’opera creata da Kōhei Horikoshi. Ovviamente parliamo del grande sognatore destinato ad essere l’eroe più grande di tutti: Deku! Meglio conosciuto dai suoi amici e familiari come Izuku Midoriya.

Un ragazzo qualunque | Anime Breakfast Chara: Deku, un grande sognatore

Il piccolo Izuku Midoriya nasce in un mondo abitato da supereroi. Questa civiltà ne è piena e molti supereroi sono stati addestrati in delle scuole apposite dove sono poi finiti per diventare sia delle celebrità, che dei veri e propri guardiani. Il supereroe, in questo mondo, è infatti un lavoro. Il supereroe preferito in assoluto del piccolo Midoriya, fin dalla sua infanzia, è sempre stato All Might, il numero uno dei supereroi, che ha sempre affrontato tutte le sue difficoltà e salvato i civili con un sorriso stampato sul volto. Sin dalla tenera età, Midoriya è stato ispirato da lui a diventare come lui, diventare quindi un eroe. Il problema, però, era che Midoriya è nato senza poteri. In questo mondo i poteri li si ottengono dalla nascita, non appaiono casualmente come i trucchetti di magia. Le cose però cambiano quando Midoriya viene notato da All Might, nel momento in cui ha deciso di salvare il suo amico di infanzia Bakugou dall’attacco di un supercriminale mutante.

In quell’istante, però, All Might era indebolito dopo aver salvato entrambi i ragazzi e Midoriya riuscì a vedere l’uomo che si nascondeva dietro il sorriso, Toshinori Yagi. Un uomo nobile ed altruista di sicuro, ma comunque debole e cupo. La controparte eroica che dimostra è completamente diversa da quello che è realmente, soprattutto perché è stanco del suo lavoro e conta di andare presto in pensione. Notando la determinazione e l’eroismo del giovane Midoriya, Toshinori decide quindi di diventare il suo mentore e aiutarlo a diventare un eroe, donandogli una parte del suo potere. Poiché sì, anche Toshinori è diventato un eroe dal nulla, grazie al suo vecchio mentore che gli aveva trasmesso il suo quirk (il nome con cui ci si riferisce ai superpoteri), ovvero il One For All. Da quel momento, i supereroe numero uno indirizza a Midoriya la scuola in cui studiare.

La nascita di un eroe | Anime Breakfast Chara: Deku, un grande sognatore

Ovviamente, con il potere che All Might gli ha donato, anche solo una minima parte, significa avere una grande responsabilità. Anche solo una piccola percentuale di quel potere significa partire già con un enorme vantaggio, nonostante comunque Midoriya debba mantenere il segreto e non rivelare mai a nessuno che All Might l’abbia scelto come suo successore. Una mano in più, che però deve saper sfruttare a suo vantaggio, fortunatamente ne diventa sempre più consapevole con il passare degli episodi, mentre lo utilizza.

Il quirk del All For One è talmente grande che usarlo al 100% implicherebbe rompersi delle ossa e rischiare la vita, poiché il corpo esile e piccolo di Midoriya non è ancora pronto a tollerare così tanta potenza. Ad ogni modo, riesce a passare il test d’ingresso e ad entrare nella classe A, una classe in cui si ritrova insieme al suo amico d’infanzia Bakugou, ma anche altri nuovi compagni. Tra questi troviamo Yuga Aoyama, Mina Ashido, Tsuyu Asui, Tenya Ida, Mashirao Ojiro, Denki Kaminari, Eijiro Kirishima, Koji Koda, Rikido Sato, Mezo Shoji, Kyoka Jiro, Hanta Sero, Fumikage Tokoyami, Toru Hagakure, Minoru Mineta e Momo Yaoyorozu. Tra questi si aggiungono Ochaco Uraraka, la ragazza di cui Midoriya si innamora e poi troviamo anche Shoto Todoroki. Questi ultimi diventano degli alleati molto stretti a Midoriya.

Aiuta i tuoi compagni | Anime Breakfast Chara: Deku, un grande sognatore

Uno dei motivi che porterebbe di più ad amare questo personaggio è la sua grande umiltà e gentilezza. Deku, infatti, sin da subito dimostra di conoscere il significato di eroe. Questo lo ritrova anche solo nel dare una mano a una vecchietta ad attraversare la strada, a salvare un gattino da un albero o, ancora, aiutare i suoi compagni. Quando entra nella scuola inizia già a respirare aria di competizione, ci sono tanti ragazzi come lui che vorrebbero diventare degli eroi come i grandi pilastri della società supereroistica. Midoriya questo lo sa, motivo per cui si allena più duramente degli altri, poiché, se gli altri sono nati con quei poteri, Midoriya non ha mai avuto modo di imparare a controllarli e ad usarli. Il ragazzo è come se fosse appena nato, con il quirk del One For All.

Ma il ragazzo si fa notare anche dai piani alti della scuola proprio durante un campionato, in cui gli studenti si scontravano l’uno contro l’altro per dimostrare di essere abili e forti, in grado di controllare i propri poteri. Proprio Shoto Todoroki diventa l’avversario con cui Midoriya si mette a dura prova. Nello scontro contro di lui riesce sì ad imparare le basi per controllare il suo quirk, ma al contempo incoraggia Todoroki a continuare a lottare nel momento in cui sta per perdere. Questo è un vero e proprio atto eroico, che è il punto focale sul quale l’intera scuola per supereroi si basa. Motivo per cui, durante questo campionato di selezioni, Midoriya viene scelto per entrare a far parte della classe. Tra i compiti che ottiene, poi, è quello di scegliere il suo nome da eroe. La scelta ricade su Deku, il nome dispregiativo con cui Bakugou si riferiva continuamente a lui per prenderlo in giro.

Determinazione, perseveranza e disciplina

Per poter riassumere l’essenza di questo personaggio, diremmo che Midoriya è un sognatore. Un ragazzo qualunque che ha avuto la fortuna di ritrovarsi sotto l’ala protettiva di All Might e ricevere quindi il potere che gli serviva per diventare un eroe. Ma non è solo un sognatore, è anche una brava persona, quell’amico su cui si può sempre contare e di cui ci si può fidare ciecamente. Ma soprattutto è una fonte d’ispirazione, soprattutto per tutti quelli che hanno un sogno e vogliono realizzarlo. Il protagonista è partito con niente ed è riuscito pian piano a farsi conoscere, a scalare i ranghi e a ottenere il rispetto e il riconoscimento che meritava per diventare un eroe. Deku è la prova che i sogni possono realizzarsi, con la determinazione, la perseveranza e la disciplina. Tutti possono realizzare il proprio sogno, se vogliono davvero che si avveri.

L’episodio di Anime Breakfast giunge alla fine! Che ne pensate di Deku? Vi piace il protagonista? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Anime Breakfast!

