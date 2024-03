Nothing Phone (2a): ufficiale il nuovo medio gamma “unico”

Nothing Phone (2a) è il nuovo smartphone di Nothing. Design accattivante, prestazioni elevate e attenzione alla sostenibilità

Nothing ha finalmente annunciato il suo nuovo smartphone per la fascia media del mercato, Nothing Phone (2a), un dispositivo che si rivolge a chi ama l’innovazione, il design e desidera uno smartphone performante e affidabile, al giusto prezzo.

Nothing Phone (2a): design unico e resistente

Phone (2a) si distingue per il suo design accattivante, con una scocca unibody ad angolo di 90 gradi che avvolge i bordi e si estende fino al modulo fotografico. La parte inferiore della scocca riprende il design della mappa della metropolitana di New York di Massimo Vignelli. Il modulo fotografico posteriore stabilizza invece lo smartphone quando si trova su una superficie piana, favorendone l’usabilità.

Nothing Phone (2a): prestazioni di alto livello

Il cuore dello smartphone è il nuovo processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, realizzato con un processo a 4 nm di seconda generazione (e prodotto da TSMC). Il chip in questione offre prestazioni elevate e un’efficienza energetica ottimizzata. A completare il quadro hardware ci pensano gli 8/12GB di RAM, 128/256GB di spazio di archiviazione e il modulo batteria da 5000mAh con ricarica a 45W.

Nothing Phone (2a): display immersivo

Lo smartphone monta un display AMOLED flessibile da 6,7″ con una risoluzione di 1084 x 2412 pixel, una luminosità di picco di 1.300 nit e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il display è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 5 e offre un rapporto schermo-corpo del 91,65%.

Nothing Phone (2a): fotocamera affidabile

Phone (2a) è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 50MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.88. La fotocamera secondaria ha un sensore da 50MP con ottica ultra grandangolare e un campo visivo di 114°. Tra l’altro, la fotocamera frontale utilizza lo stesso sensore da 32MP presente sul flagship Nothing Phone (2) con apertura f/2.2.

Nothing Phone (2a): software, aggiornamenti e IA

Nothing Phone (2a) è basato su Android 14 con interfaccia utente proprietaria Nothing OS 2.5. L’azienda promette fino a 3 anni di aggiornamenti software e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza. Nothing ha poi annunciato una partnership con Perplexity, il motore di risposta alimentato dall’intelligenza artificiale. Inoltre, gli utenti che acquisteranno Phone (2a) tra il 5 e il 19 marzo potranno ricevere fino a un anno di Perplexity Pro.

Il dispositivo vanta poi l’impronta di carbonio più bassa del mondo in uno smartphone, con 52 kg di CO2 emessa. È infatti realizzato con materiali riciclati e l’imballaggio è privo di plastica.

Disponibilità e prezzi

Nothing Phone (2a) è disponibile in tre varianti di colore: Black, Milk e White. Le configurazioni disponibili sono invece le seguenti:

8GB+128GB ( 349€ )

) 12GB+256GB (399€)

Lo smartphone sarà disponibile al pubblico a partire da martedì 12 marzo. Nothing Phone (2a) risulta dunque un dispositivo completo e interessante che offre un design unico, prestazioni elevate, un’ottima fotocamera e un’attenzione alla sostenibilità. Se siete alla ricerca di uno smartphone innovativo e affidabile, il nuovo medio gamma è sicuramente da tenere in considerazione.

Cosa ne pensate dello smartphone Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.