Recensione Skull and Bones: una nave alla deriva

In questa recensione vi parleremo nel dettaglio di Skull and Bones, il nuovo MMO piratesco sviluppato da Ubisoft Singapore

Skull and Bones venne annunciato per la prima volta da Ubisoft nell’ormai lontano 2017 e ora, dopo innumerevoli rinvii, è finalmente disponibile in tutto il mondo. Dall’annuncio ad oggi il titolo ha fatto parlare davvero molto di se, sollevando dubbi e paure legate al suo sviluppo travagliato. Noi abbiamo avuto modo di provare Skull and Bones a fondo nelle ultime settimane e in questa recensione ve ne andremo a parlare nel dettaglio.

Una storia accennata | Recensione Skull and Bones

Skull and Bones è ambientato nell’oceano indiano del XVII secolo, nel bel mezzo dell’epoca della pirateria. La storia del gioco si apre con una feroce battaglia che vede la nave su cui viaggiava il vostro protagonista affondare miseramente. Dopo essere naufragati e aver creato il vostro personaggio (con un editor estremamente basilare), verrete recuperati da alcuni personaggi secondari e salperete subito per Sainte-Anne. Quest’isola è un paradiso per i pirati e qui potrete chiedere una mano a John Scurlock, un leggendario capitano pirata. Scurlock vi aiuterà a rimettervi in sesto, fornendovi una nave, una ciurma e offrendovi la possibilità di farvi un nome sotto la sua ala protettrice.

Questa fase introduttiva è davvero molto sottotono e purtroppo lo è anche tutto il resto della narrazione. Durante la storia principale infatti tutti gli avvenimenti più importanti saranno raccontati in una maniera davvero troppo approssimativa che difficilmente riuscirà a far appassionare i giocatori. La narrazione scadente inoltre è accentuata anche da alcuni elementi del comparto tecnico, da una regia discutibile e dalla pessima caratterizzazione dei personaggi. Certo, in un MMO open world come questo il focus principale è il gameplay e avere una storia interessante non è affatto fondamentale, ma in ogni caso speravamo in una qualità un po’ migliore.

Fortezze galleggianti | Recensione Skull and Bones

Essendo dei pirati, ovviamente per voi non ci sarà nulla di più importante della vostra nave. All’inizio del gioco avrete a disposizione solo una piccola barchetta, ma col tempo avrete la possibilità di scegliere tra tanti vascelli diversi. Nel gioco infatti sono disponibili molte navi che si distinguono per tanti elementi. Innanzitutto questi vascelli possono appartenere ad una di tre categorie: DPS, Tank e Supporto. Ovviamente le navi DPS sono specializzate nell’infliggere danni, quelle Tank nel resistere ai colpi nemici e quelle di Supporto nell’aiutare gli alleati.

Ogni nave inoltre può vantare delle skill passive uniche. Ad esempio il Bedar è specializzato negli speronamenti e può infliggere lo status allagamento, mentre il Padewakang ottiene dei bonus quando utilizza armamenti esplosivi. I vascelli infine si differenziano ulteriormente anche per statistiche di base come velocità massima, capacità di carico, salute e vigore della ciurma. In particolare il vigore è un valore molto importante, dato che funziona come una sorta di stamina della nave che si consuma eseguendo alcune azioni specifiche.

Come avete potuto vedere i vascelli del gioco sono molto vari e si prestano bene a diversi stili di gioco, ma ovviamente possono essere personalizzati ulteriormente. Oltre alle ovvie modifiche estetiche è anche possibile modificare liberamente l’armamentario della nave. Le armi disponibili nel gioco sono davvero varie e vanno dai più classici cannoni fino a balliste e lanciafiamme, e in più è possibile contare anche su armi di supporto in grado di curare gli alleati. Per concludere poi ogni nave presenta diversi slot in cui è possibile equipaggiare dei mobili. Questi oggetti non sono dei semplici ornamenti, ma forniranno anche diversi bonus passivi molto utili a tutta la ciurma.

Fra onde e cannoni | Recensione Skull and Bones

Skull and Bones vi permette di controllare da soli un temibile vascello pirata in maniera davvero molto semplice. Mentre siete al timone infatti potrete alzare e abbassare le vele a piacimento con gli appositi pulsanti, regolando così la velocità massima della nave. Mentre il vento spinge in avanti il vostro vascello voi potrete regolare la direzione con il timone e, anche se dovrete tenere conto di elementi come la direzione del vento e delle onde, gli spostamenti non richiederanno mai troppa attenzione, permettendovi così di concentrarvi maggiormente su ciò che conta maggiormente: le battaglie navali.

Gli scontri in mare aperto sono molto immediati, dato che di base dovrete semplicemente limitarvi a mirare e sparare con il vostro armamentario mentre cercate di evitare il colpi nemici. Volendo potete bombardare alla cieca i vascelli avversari con tutto ciò che avete, ma per infliggere il massimo dei danni dovrete cercare di colpire i loro punti deboli, segnalati da diversi elementi di un colore rosso acceso. Una volta che avrete indebolito abbastanza una nave potrete continuare ad attaccarla fino a farla affondare, oppure potete affiancarla per dare inizio a un abbordaggio. L’abbordaggio avvierà una breve sequenza scriptata in cui la vostra ciurma salterà sulla nave nemica e ruberà tutto il suo carico, distruggendola all’istante.

Le battaglie navali sono sicuramente molto soddisfacenti e rappresentano il maggiore punto di forza del gioco, ma purtroppo raramente riusciranno a mettervi in seria difficoltà. Il senso di sfida infatti si abbassa molto a causa dei bassi rischi in caso di sconfitta. Certo, se verrete distrutti il vostro carico finirà in mare e dovrete correre a recuperarlo prima che qualcun altro se ne appropri, ma pagando una piccolissima somma di denaro avrete la possibilità di respawnare molto vicini al luogo della vostra sconfitta, permettendovi così anche di tornare a finire con facilità la nave nemica.

Se da una parte i combattimenti contro i bot non sono entusiasmanti, dall’altra invece il PVP ci ha convinto molto. Avere contro un avversario umano infatti rende gli scontri molto più avvincenti e soprattutto impegnativi. Il PVP principalmente è disponibile nelle fasi di end game ma ogni tanto è possibile imbattersi in alcuni eventi del mondo che vi permetteranno di affrontare in combattimento altri giocatori.

Un mare troppo piatto | Recensione Skull and Bones

Ovviamente la vita di un pirata non è fatta solamente di combattimenti, ma anche di esplorazione. La mappa di Skull and Bones infatti è davvero molto ampia e per svolgere le varie missioni che vi saranno assegnate finirete con l’esplorarla tutta. Esplorare l’Oceano Indiano è un aspetto molto importante del gioco, dato che sulle coste è possibile trovare depositi di risorse, covi pirata dove attraccare e insediamenti ricchi di beni da razziare. Solcare i mari in tranquillità circondati da splendidi paesaggi tropicali può essere una bella esperienza, ma purtroppo in Skull and Bones risulta estremamente insoddisfacente.

I viaggi infatti saranno sempre tremendamente lunghi anche con i vascelli più veloci e oltretutto saranno quasi completamente privi di azione. In mare aperto infatti non ci sono particolari attività o punti di interesse in cui imbattersi, fatta eccezione per occasionali attacchi navali o depositi di risorse. La navigazione inoltre presenta pochissimi rischi, dato che le tempeste e il vento avverso non faranno altro che rallentare il vostro viaggio, rendendo gli spostamenti ancora più tediosi.

Questo è un vero peccato, specialmente considerando quanto spesso avrete bisogno di prendere il largo in cerca di materiali. Inoltre rende anche molto meno interessante la possibilità di dedicarsi al commercio. Nel gioco infatti sono presenti tanti tipi di merci che hanno un prezzo diverso in base all’isola in cui le acquistate o vendete. La possibilità di guadagnare del denaro attraverso il commercio sarebbe potuta essere molto interessante se i viaggi fossero stati un po’ più veloci e movimentati, ma purtroppo non è così.

Fortunatamente pagando una piccola somma di denaro è possibile spostarsi rapidamente tra i vari accampamenti che avete già raggiunto, permettendovi così di saltare quasi completamente le sequenze di navigazione. Purtroppo però questa comoda feature non è sempre disponibile. Nel gioco infatti sono presenti delle missioni secondarie molto importanti legate al mercato nero e per completarle sarete obbligati a trasportare dei carichi da una parte all’altra dell’oceano rigorosamente senza il viaggio rapido.

Rifugi scarni | Recensione Skull and Bones

Giustamente i pirati non possono attraccare con facilità nei grandi porti dell’Oceano Indiano e di conseguenza dovranno limitarsi ad andare nei covi pirata. Sainte-Anne sarà il vostro principale hub di gioco nonché uno dei più grandi insediamenti che potrete visitare. In questo luogo troverete strutture di tutti i tipi, come diversi mercanti, un porto per riparare e modificare la nave, un magazzino e così via. Inoltre sono presenti anche artigiani molto importanti come il fabbro, il falegname e il carpentiere che, in cambio di soldi e materiali, potranno costruirvi armi, strumenti e addirittura nuove navi.

I covi pirata inoltre sono anche gli unici luoghi in tutto il gioco in cui potrete muovervi a piedi con il vostro personaggio. Purtroppo queste sezioni di gioco fuori dalla nave sono praticamente vuote, dato che oltre che interagire con i mercanti e vedere qualche altro giocatore passeggiare non ci sarà praticamente null’altro da fare. Inoltre la stragrande maggioranza dei covi pirata sparsi per il gioco saranno tutti estremamente scialbi, vuoti e fin troppo simili tra loro. Questo va a danneggiare ancora di più il lato esplorativo del gioco, dato che non avrete neanche l’interesse di andare a vedere com’è fatto un nuovo covo appena scoperto, ma vi limiterete a sbarcare per completare le missioni e ripartire immediatamente.

Verso l’olimpo dei pirati | Recensione Skull and Bones

All’inizio del gioco il vostro personaggio non sarà altro che un pirata come tanti, ma durante l’avventura avrete la possibilità di farvi un nome attraverso l’infamia. L’infamia in pratica rappresenta i vostri punti esperienza e una volta che ne avrete accumulati abbastanza potrete salire di grado. Raggiungere un nuovo grado vi farà ottenere alcune piccole ricompense e in più vi permetterà di creare nuovi strumenti, armi, navi e così via. La progressione del vostro personaggio quindi all’atto pratico è legata alla qualità degli oggetti che potete ottenere. Man mano che salirete di grado infatti potrete ottenere navi sempre più potenti e potrete equipaggiarle con versioni migliorate dei vari tipi di armi.

L’infamia è ottenibili in diversi modi, ma ovviamente il metodo principale è quello di completare le varie missioni del gioco. Purtroppo però bisogna dire che da questo punto di vista Skull and Bones non brilla affatto. Le missioni infatti saranno tutte estremamente simili tra di loro, dato che nella stragrande maggioranza dei casi dovrete limitarvi a raccogliere materiali, affondare navi, razziare insediamenti oppure viaggiare da un covo all’altro. Questa ripetitività inoltre è accentuata dal comparto narrativo non particolarmente curato del titolo, che spesso vi spingerà a completare i contratti in maniera meccanica e senza prestare troppa attenzione.

L’infamia però non è l’unico modo per ottenere nuovi oggetti per il vostro personaggio. Skull and Bones infatti è un game as a service e di conseguenza come tutti i giochi di questo tipo ha un sistema di monetizzazione. Nel gioco infatti è presente l’oro, una valuta premium che è possibile acquistare con denaro reale. Fortunatamente gli oggetti acquistabili dallo shop sono puramente estetici, e rappresentano quindi un buon modo per monetizzare sui giocatori. Inoltre il gioco ovviamente possiede anche la sua versione del pass battaglia diviso in base e premium. Le ricompense presenti nel pass a pagamento sono davvero ottime e visto il basso costo di sicuro molti giocatori saranno felici di acquistarlo.

Alti e bassi | Recensione Skull and Bones

Per quanto riguarda il comparto tecnico Skull and Bones presenta diversi alti e bassi. La nostra prova è avvenuta su PS5 e nelle opzioni abbiamo trovato la possibilità di scegliere tra due diversi preset. La modalità prestazioni punta a mantenere i 60FPS abbastanza stabili sfruttando la risoluzione dinamica e riducendo i dettagli grafici, mentre la modalità qualità offre una risoluzione maggiore e il ray tracing al costo però di un framerate più basso. Come al solito anche per questo gioco noi consigliamo di puntare sul maggior numero di FPS, ma bisogna dire che nel complesso siamo rimasti un po’ delusi da entrambe le modalità. Selezionando migliori prestazioni le performance complessive non ci hanno soddisfatto, mentre con la qualità abbiamo notato un uso davvero pessimo del ray tracing.

Nonostante tutto però bisogna dire che visivamente il titolo risulta comunque molto piacevole. Grazie ad una buona qualità dell’illuminazione e dell’acqua le sezioni in mare aperto risultano davvero piacevoli e spesso vi ritroverete davanti a paesaggi mozzafiato. Purtroppo però non possiamo dire lo stesso delle fasi a piedi. In queste sezioni infatti la resa visiva generale viene danneggiata sensibilmente dalla pessima qualità di modelli, animazioni e anche di alcuni effetti.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra recensione in cui tiriamo le somme su Skull and Bones. Purtroppo nel complesso questo MMO piratesco targato Ubisoft non è riuscito affatto a rispettare le aspettative, fornendo ai giocatori un’esperienza estremamente mediocre. I combattimenti navali sono ben fatti e specialmente in PVP vi daranno sicuramente tante soddisfazioni, ma purtroppo tutto il resto del gioco risulta molto deludente. Le fasi di navigazione sono terribilmente piatte, le missioni sono molto banali e ripetitive, e purtroppo la pessima narrazione del titolo non riesce a catturare l’interesse del giocatore. Per non parlare poi delle sequenze a piedi, talmente scarne che parlarne risulta quasi superfluo.

Nonostante tutti questi difetti però Skull and Bones comunque non è un titolo da buttare. Grazie alla sua natura multiplayer e alla presenza del crossplay infatti avrete la possibilità di solcare i mari con una flotta composta da un gruppo di amici, migliorando sensibilmente l’esperienza collettiva. Inoltre bisogna sempre considerare che Skull and Bones è un game as a service, e che di conseguenza nel corso degli aggiornamenti avrà sempre la possibilità di arricchirsi con nuovi contenuti più interessanti.

Skull and Bones è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.