F1: altro scandalo su Ben Sulayem

Il mondo della Formula 1 sembra stia davvero andando sottosopra, con tanto caos al suo interno e soprattutto scandali e accuse molto pesanti. Il caso più famoso e più recente è quello di Christian Horner, di cui hanno confermato il licenziamento e l’allontanamento da parte di Red Bull. Questo però non è l’unico scandalo che si è presentato all’interno del campionato del 2024. Quest’anno sembra davvero il caos totale e inizia a salire tutto il marcio che c’è al suo interno. Perché infatti quello di Christian Horner non è l’unico caso di scandalo, ce n’è uno che addirittura va avanti da ancora più tempo rispetto al team principal di Red Bull. Parliamo infatti di Mohammed Ben Sulayem, presidente in F1 dell’Automobile and Touring Club. Ma cosa è successo esattamente e di cosa è accusato un pezzo così grosso della Formula 1?

Le accuse sullo scandalo di Ben Sulayem, presidente in F1

I motivi delle indagini su di lui sarebbero collegati al fatto che verso novembre 2023 avrebbe interferito con i risultati del GP in Arabia Saudita 2023. Durante questa gara, infatti, Alonso sarebbe stato graziato, poiché era già partito in ritardo di 5 secondi per essersi posizionato male sulla griglia. Il pilota avrebbe poi rimediato in maniera scorretta alla penalità approfittando dell’entrata in pista della safety car, una mossa che gli ha costato altri 10 secondi di penalità, per un totale di 15 secondi. Questo l’ha poi portato a passare in quarta posizione. Sulayem si sarebbe opposto alla scelta, facendo annullare la penalità per far risalire più in cima il pilota spagnolo. Ma questa è solo la punta dell’iceberg. Infatti Sulayem avrebbe anche dei conflitti di interessi nella famiglia Wolff, presunti accordi economici e presunti rimborsi spese che in realtà non rientravano in linea con i requisiti richiesti dal Comitato di Conformità, motivo per cui anche Sulayem ora potrebbe essere spinto a dare le dimissioni.

