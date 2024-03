Per sbaglio avete acquistato un gioco o un contenuto che non volevate? Può succedere, non c’è alcun problema. Non è tutto perduto, potete riavere tranquillamente i soldi spesi per sbaglio indietro. In questa guida scoprirete come chiedere il rimborso su Microsoft Store

Spesso e volentieri capita di ritrovarsi a girare, con la propria console Xbox, sul negozio digitale Microsoft Store. A volte può capitare di acquistare per sbaglio un contenuto che magari avete frainteso, pensando che fosse il gioco stesso, ma magari era un dlc o un qualsiasi contenuto extra, contenuto che non potete avere senza il gioco originale. Proprio come nel caso della PlayStation Store, è possibile richiedere il rimborso anche sul Microsoft Store. In questa guida scoprirete come farlo!

Pagina dei rimborsi | Come chiedere il rimborso su Microsoft Store

La prima opzione che vi consigliamo è quella di recarvi direttamente alla pagina dei rimborsi, che potete trovare a questo indirizzo. Accedete con il vostro account e controllate nell’elenco degli ultimi acquisti se è presente il gioco o il contenuto per il quale vorreste ottenere un rimborso. Se è presente nella scheda Disponibilità richiesta con la voce richiesta disponibile, vi basta semplicemente premere sul quadrato nel quale uscirà una spunta verde. Subito dopo dovete soltanto cliccare su richiedi un rimborso, posizionato proprio sotto il quadro. A questo punto devi selezionare il motivo della richiesta e specifica tra le motivazioni cos’è successo e ulteriori dettagli. Infine inserisci l’indirizzo e-mail nella barra apposita.

Account Microsoft | Come chiedere il rimborso su Microsoft Store

Una altro modo per poter richiedere un rimborso è quello di recarsi direttamente alla pagina del vostro account Microsoft, nello specifico nella sezione Pagamento e fatturazione, alla quale potete accedere nella voce apposita sulla barra in alto. Quando ci avrete premuto sopra, selezionate e confermate Cronologia ordini. Troverete tutti gli ordini effettuati, quindi non vi resta che selezionare la scheda dell’ordine fatto per il gioco, poi premere su Mostra dettagli in basso a destra e poi su Assistenza per l’ordine. Fatto questo, il sito vi darà una guida al rimborso, dovrete cliccare sulla voce Restituzione di articoli per cambio o rimborso, a quel punto procedete cliccando su Rimborsa un gioco o un’app oppure Annulla abbonamento. Selezionando queste voci, otterrete tutte le info su cosa fare.

Xbox Support

L’ultimo metodo è quello più classico e tradizionale. Qui corre in aiuto Xbox Support, al quale potete accedere cliccando qui. Nello specifico dovete cliccare su Contattaci. Una volta effettuato l’accesso con il vostro account, potete chiedere assistenza via telefonica o tramite chat con un agente virtuale, che però, dopo alcuni passaggi, può anche richiedere l’intervento di una persona in carne e ossa. Se volete parlare con un operatore, vi basta premere su Contattaci sotto la domanda “Hai ancora bisogno d’aiuto?”. Sotto il pulsante trovi gli orari dell’attività di supporto. Dovrete poi selezionare l’opzione per il quale effettuate la chiamata, in questo caso Richiedi un rimborso o annulla l’abbonamento.

Speriamo che la guida vi sia stata d’aiuto! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.