Preventivo sito web: le informazioni preliminari

Cosa sapere sui siti web prima di richiedere un preventivo? Scopriamo tutte le informazioni preliminari

Una volta che si è deciso di immettere la propria azienda nel mondo digitale il passo più importante da compiere è sviluppare un sito web professionale.

Questo perché rinunciando al panorama Web, si rinuncia ad una percentuale molto importante di mercato, percentuale che ha una crescita esponenziale nel tempo.

A questo punto la domanda che dobbiamo porci è “quanto costa” realizzare un nuovo sito web professionale?

Di seguito consigli e step da seguire.

Realizzare un sito web: la scelta della tipologia di sito

Il primo passo da compiere prima di rivolgersi ad Agenzie Web o Liberi Professionisti per un Preventivo di un Sito Web bisogna aver presente in maniera chiara quello che si vuole che il sito faccia.

Possiamo quindi dividere le tipologie di un sito in 2 Macro Categorie:

Sito Web E-commerce

Sito Web Vetrina

A seconda delle necessità ci indirizzeremo verso il sito che fa al caso nostro, successivamente ci porremo la seguente domanda:

Il mio nuovo sito web prevede compravendite con scambio di denaro?

prevede compravendite con scambio di denaro? Devo vendere Prodotti o dei Servizi di vario genere?

Nel caso la risposta alle prime due domande fosse “SI” avremo bisogno dello sviluppo di un sito internet di tipo E-commerce.

Se invece non è previsto scambio di denaro, ci orienteremo verso la realizzazione di un sito web di tipo vetrina.

Sviluppo di un sito web: dimensioni del sito

Una volta deciso verso quale tipologia indirizzarci, dobbiamo considerare quanto deve essere “grande” il sito, ovvero, nel caso di un sito vetrina di quante pagine dovrà essere composto il sito web o nel caso di un e-commerce quanti prodotti vanno inseriti.

Un sito vetrina standard di 5-6 pagine comprende in genere le pagine o sezioni:

HOME

CHI SIAMO

SERVIZI

GALLERY

CONTATTI

Tuttavia molte aziende solitamente offrono una grande quantità di servizi differenziati, avranno quindi necessità di un sito molto più grande, al fine di evitare che lo stesso risulti poco chiaro.

Creazione di un nuovo sito web: funzionalità aggiunte

Avremo poi altre funzionalità specifiche per determinate imprese che incideranno sul prezzo di un sito web come la possibilità di gestire le prenotazioni direttamente sul sito, funzionalità fondamentale per siti web di riguardanti Eventi con posti numerati, operatori di volo o di mobilità su rotaia, o Hotel, B&B o Case vacanze.

Altre funzionalità aggiuntive che potrebbero influire sul Preventivo di un Sito Internet saranno

Newsletter

Banner Pubblicitari

Pulsanti vari tipo “WhatsApp” o “Chiama Ora”

Integrazione con i Social Network

Ecc…

Preventivo sito web: la SEO

Una discriminante che dovremo di cui dovremo tenere conto se si vorrà che il nostro sito “Decolli” dal punto di vista delle vendite e/o delle visualizzazioni il discorso relativo alla SEO (Ottimizzazione del Sito per il miglioramento del posizionamento organico) in genere si fa un preventivo a parte poiché prima di stilare un Preventivo Seo va fatta un’analisi sia sulle potenzialità del sito, sia su la presenza di eventuali competitor da superare relativamente al posizionamento nella griglia di ricerche Google (in questo caso sarà fondamentale quanto essi siano “Forti” nel posizionamento organico da superare).

Per un preventivo SEO in genere si dovrà tenere conto anche del Budget Mensile che si è disposti ad investire su questo Piano Marketing, oltre al fatto che bisogna anche tenere in considerazione in quanto tempo si vorrà raggiungere buoni livelli di posizionamento organico del sito.

Una volta estrapolate le statistiche e con l’analisi SEO effettuata, a avremo idea di quale range di budget mensile potremo dedicare alla SEO e al Web Marketing.

Sviluppare un nuovo sito internet: conclusioni

Avendo tenuto conto di tutte le Info sopra elencate, potremo a questo punto cercare aziende o professionisti per dei Preventivi di Siti Web con una maggiore consapevolezza su cosa chiedere, ma soprattutto su quanto potremo stimare approssimativamente l’importanza del Budget richiesto dall’operazione, evitando quindi brutte sorprese su eventuali funzionalità mancanti o prezzi lievitati rispetto al Preventivo iniziale.