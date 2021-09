L’opera horror La bambinaia, dello scrittore siciliano Marco Tiano, diventerà un film e verrà prodotta da Rose Ganguzza di Rose Pictures. La notizia è stata resa ufficiale da un comunicato stampa su Screen Daily il 5 novembre

Una famiglia felice, una villa apparentemente tranquilla, una cittadina isolata ed un fantasma in cerca di vendetta sembrano essere gli ingredienti giusti per un classico horror. Non c’è da stupirsi, quindi, che La bambinaia diventi un film negli Usa, patria delle storie dell’orrore.

La trama | La bambinaia: il libro horror di Marco Tiano diventa un film

Quando Giorgia e Simone, giovane coppia di avvocati romani, arrivano in provincia di Siracusa insieme al figlioletto Mattia per un’opportunità di lavoro, è la fine dell’estate. Le giornate sono ancora lunghe e calde e la casa che hanno comprato, una villa in stile ottocentesco, è un gioiello isolato nelle campagne assolate del siracusano, tra i campi di grano dorati e gli agrumeti. Ma tra gli anziani dei paesi vicini girano strane voci, vecchie storie di sangue di un passato sepolto, a proposito di quella casa, e Giorgia e Simone non tarderanno a scoprire sulla loro pelle che Villa Teresa non è un luogo come tutti gli altri…

Una ghost story italiana | La bambinaia: il libro horror di Marco Tiano diventa un film

La bambinaia segue il filone delle classiche ghost story ma si distingue per il linguaggio scorrevole, in grado di trasportarti all’interno di Villa Teresa. Una lettura veloce, con colpi di scena e momenti al cardiopalma, personaggi ai quali è facile affezionarsi e misteri da dover svelare. Insomma, una ghost story tutta all’italiana ma in grado di entusiasmare un pubblico internazionale.

Rose Pictures | La bambinaia: il libro horror di Marco Tiano diventa un film

La Rose Pictures è una società di produzione specializzata in film indipendenti. Rose Ganguzza, che ne è la fondatrice, opera nel settore da oltre trent’anni ed ha prodotto film importanti tra i quali Margin Call (interpretato da Kevin Spacey, Jeremy Irons, Zachary Quinto e Simon Baker), The Words (interpretato da Jeremy Cooper e Zoe Saldana), Fatima (interpretato da Sonia Braga) e Kill Your Darlings (interpretato da Daniel Radcliffe e Dane Dehaan).

Produzione

Le riprese del film sono previste nella primavera del 2022 in Sicilia, dove è ambientato il romanzo. A quanto sembra, inoltre, La Bambinaia avrà anche un sequel. Da quanto riportato dal comunicato stampa, infatti, verrà prodotto anche il seguito, ancora inedito. Non si sa quando verrà pubblicato il secondo romanzo ma, a detta dell’autore, l’opera è pronta.

L’ autore

Marco Tiano, classe 1983, è nato e risiede a Siracusa. Il thriller-horror La Bambinaia, edito da Fazi Editore, è la sua seconda opera letteraria. È il vincitore del challenge “Il Giocattolaio” indetto da Fazi editore e Horror Channel.

Appassionato di gialli e misteri, Tiano è il fondatore e caporedattore del blog “Il Giallista“, dedicato a recensioni, interviste e news dal mondo del mistery e punto di riferimento per gli amanti del genere in tutte le sue forme. Tiano è anche sceneggiatore, critico letterario, organizzatore di concorsi letterari e, in passato, ha curato la collana di gialli di un editore romano.

È cresciuto tra Jessica Fletcher, Miss Marple e Poirot, quindi le indagini sono da sempre il suo pane quotidiano. Oltre alla letteratura, i suoi interessi si orientano anche verso la pittura, il fai da te, il nuoto e il benessere psicofisico.

Si definisce un pensatore positivo, non passa giorno senza divorare almeno cento pagine ed è un amante degli animali.