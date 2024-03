Final Fantasy 7 Rebirth: patch in arrivo per la grafica in modalità prestazioni

Doppietta di promesse per la terra promessa di Sephiroth: la patch per la resa grafica di Final Fantasy 7 Rebirth è in arrivo, ma senza date

Non è la prima volta che Square-Enix parla di migliorie alla grafica, ma l’ultima occasione in cui è avvenuto non eravamo ancora al day one: ora, per Final Fantasy 7 Rebirth si avvicina una patch per la modalità performance del gioco. Durante un’intervista con One More Game, il director Naoki Hamaguchi ha parlato del feedback ricevuto dai giocatori sull’impostazione visiva del gioco mirata ad un framerate più stabile. “Abbiamo ricevuto un responso consistente sull’aspetto del titolo e sulla possibilità di migliorarne le prestazioni”, ha risposto Hamaguchi. “Vi sentiamo e siamo attualmente al lavoro sul prossimo aggiornamento mirato al perfezionamento di quell’aspetto, e non dovrebbe tardare.”

The next patch for Final Fantasy 7 Rebirth improves the graphics of its Performance Mode. https://t.co/L5PxCdRxqw pic.twitter.com/nAN1B62fxF — IGN (@IGN) March 4, 2024

La patch sui jeans strappati della grafica di Final Fantasy 7 Rebirth

Una parte della patch sarà dedicata alla grafica dei volti umani, che in Final Fantasy 7 Rebirth non sempre godono di un’illuminazione ottimale. “Abbiamo sentito dai giocatori che in certe situazioni le ombreggiature sui personaggi sono inavvertitamente cupe. Ed è un aspetto su cui stiamo lavorando.” Come raccontavamo nel nostro incipit, lamentele simili si sono già verificate in passato, portando alle “migliorie minori” viste nella patch del day one. La nostra Marta vi saprà dire di più una volta tratte le sue conclusioni sul gioco finale dopo aver fatto lo stesso con la demo. Le blasonate testate della stampa estera definiscono il titolo un passo avanti dopo l’ottima partenza di FFVII Remake, mantenendo al contempo intatto un mondo fittizio amato da tantissimi fan. E che, aggiungeremmo, vi terrà impegnati a lungo.

