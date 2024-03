Friggitrice ad aria Airfryer Philips offerta da Euronics!

Cucinare è un’arte, ma spesso e volentieri non troviamo mai il tempo di preparare manualmente i nostri piatti preferiti. Quindi, cosa si fa in questo tipo di situazioni? Cosa può aiutarci con questo compito? Una buona friggitrice ad aria. Su Euronics trovate in offerta la friggitrice ad aria Airfryer di Philips!

Lo sappiamo, il tempo manca sempre di più con i vari impegni che abbiamo e cucinare un piatto ben cotto e prelibato diventa sempre una cosa più rara. Anzi, purtroppo questi impegni ci occupano una parte del nostro tempo così grande che non riusciamo neanche a mangiare se non la sera dopo essere tornati a casa dopo uno stressante turno di lavoro. Ci abbiamo azzeccato? Perché se è così, l’offerta di Euronics sulla friggitrice ad aria Airfryer di Philips ti può essere di grande aiuto. Philips è un nome che compare spesso e volentieri nelle offerte che segnaliamo e c’è un buon motivo, la Philips è una vera e propria maestra nel settore, ci sono ben pochi rivali che possono fronteggiarla. Questo rende automaticamente questa friggitrice in offerta una delle migliori friggitrici ad aria da acquistare. Oggi la trovate in offerta a soli 99 euro, quando di solito la vendono a 174,99 euro, un gran bel risparmio. Per accedere all’offerta dovete solo cliccare qui.

Friggitrice ad aria Airfryer Philips, offerta Euronics sulla migliore in circolazione

Perché, quindi, riteniamo questa friggitrice ad aria come una delle migliori? Partiamo col dire che consuma poca energia e al contempo cuoce molto meglio di qualsiasi forno elettrico. Infatti i risparmi di energia sono del 70% in più e la qualità della cottura è migliore del 50% rispetto al forno. Poi c’è anche da dire che è molto facile da pulire, infatti i vari pezzi sono estraibili e potete lavarli tranquillamente nella lavastoviglie, una cosa non da poco. Ma soprattutto, questa friggitrice ad aria non rilascia alcuna puzza di frittura, in modo da avere sempre la casa bella pulita e profumata. Per finire, qualsiasi cibo ci mettiate all’interno non si incollerà al cestello, è infatti antiaderente, un grande vantaggio quando è tempo di pulirlo. Ovviamente è anche molto facile e intuitivo da usare, potete anche lasciare il cibo cotto all’interno con l’opzione per mantenere la temperatura, per un massimo di 30 minuti.

Tutte buone caratteristiche per acquistare questa friggitrice, specialmente a questo prezzo.