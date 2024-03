Alpine si ritira dopo il flop di Bahrain

Sembra proprio che l’inizio di questo campionato non sia stato il migliore per il team francese. Anzi, a dirla tutta, oggettivamente è stato uno dei peggiori, una di quelle partenze che è meglio dimenticare. Il team tecnico di Alpine si ritira dopo il flop del GP di Bahrain

Pessimo inizio per il team francese di Alpine. Le intenzioni del team erano completamente diverse e puntavano molto sul loro ritorno in Formula 1 dopo aver avuto vari fallimenti nei precedenti campionati. Secondo il team tecnico, la nuova monoposto A524 avrebbe dovuto essere il cavallo di battaglia della scuderia francese. Tra le previsioni che avevano fatto, credevano che avrebbero potuto gareggiare prontamente contro gli altri contendenti e cercare di raggiungere anche la Red Bull, vincitrice indiscussa del GP di Bahrain. Purtroppo le cose non sono andate come speravano e di conseguenza il team tecnico di Alpine ha dovuto ritirarsi dopo il flop a Bahrain. Con questo ritiro rivedranno alcuni problemi tecnici che hanno riscontrato durante il primo GP del 2024.

Molti problemi da risolvere dopo il flop di Alpine a Bahrain

La cosa più grave che il team ha riscontrato è che la nuova monoposto, su cui avevano tanto puntato, superava perfino il peso minimo di 798 kg, il che ha portato la monoposto ad essere raggiunta e superata da tutti i rivali in pista. Così, invece di gareggiare testa a testa contro Verstappen di Red Bull, praticamente si sono ritrovati in coda al gruppo. Per risolvere questi roblemi ci sono addirittura ben tre diversi direttori ai vertici dei rispettivi dipartimenti. Parliamo di Joe Burnell, che sarà il nuovo direttore tecnico d’ingegneria, David Wheeatr a capo dell’aerodinamica e Ciaron Pilbeam che si occuperà del lato performance. In parole povere si stanno riorganizzando completamente su ogni aspetto della monoposto, ricominciando praticamente da zero.

Davvero un pessimo inizio per Alpine, speriamo che riusciranno a ribaltare la situazione. Secondo voi ce la faranno? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.