Final Fantasy 7 Rebirth: guida alle migliori impostazioni

Pur non essendo su PC, Final Fantasy 7 Rebirth presenta varie impostazioni da regolare: vi consigliamo le migliori senza dover sperimentare

Se state cercando le prestazioni migliori prima della patch in arrivo per Final Fantasy 7 Rebirth, dovrete solo regolare alcune impostazioni. Vi abbiamo segnalato i settaggi da andare a toccare per il gioco di ruolo open-world di casa Square-Enix, inclusa (ma non limitandoci a) la modalità grafica Performance. Al fine di rendere la vostra esperienza più confortevole, inoltre, potete cambiare altri aspetti del gioco, come ad esempio la modalità di combattimento. Tra minigiochi e minimappa, in quest’avventura “maxi” ci sono tanti elementi da personalizzare: rimbocchiamoci le maniche e vediamo dove mettere le mani, che ne dite?

Grafica | Le migliori impostazioni per Final Fantasy 7 Rebirth

Sicché tanto si è parlato di grafica, partiamo elencando le migliori impostazioni visive di Final Fantasy 7 Rebirth. E almeno per il momento, per quanto ci secchi ammetterlo, vi conviene evitare in toto la modalità dedicata alla stabilità di framerate e prestazioni. In confronto, il 4K nativo e il framerate a cavallo tra i 30 e i 45 fotogrammi della modalità grafica è molto più clemente con i vostri bulbi oculari. Come già saprete, è in arrivo una seconda patch dedicata ai sessanta frame al secondo della modalità performance, ma senza che ci sia nemmeno una data. Per questo motivo, vi conviene aspettare. Del resto, ai tempi dell’originale quello dei 30 non era lo standard, ma un miracolo…

Minimappa e puntatore | Migliori impostazioni per Final Fantasy 7 Rebirth

Nel menù delle opzioni, alla voce dedicata al gameplay puro, dovreste poter scegliere tra un puntatore e la classica minimappa. Ora, la scelta è puramente soggettiva e sta a voi, ma a nostro modesto avviso la seconda è l’opzione migliore. Per quanto la Prateria e le altre aree sconfinate del gioco rendano invitante l’idea di un semplice puntatore, con la minimappa ci si orienta decisamente meglio. Del resto, vedere il traguardo è un conto; tenere d’occhio la mappa di Gaia e capire da essa dove conviene andare è tutt’altra faccenda. Anche perché non sempre la strada da un punto A a un punto B è una linea retta!

Audio | Migliori impostazioni per Final Fantasy 7 Rebirth

Siccome non abbiamo dedicato una news all’importante (e triste) annuncio, lo diciamo qui: Nobuo Uematsu, acclamato compositore storico della serie, conta di limitarsi ai temi principali di qui in avanti. Un vero peccato, perché il suo operato è stato omaggiato da un team esperto nel gioco… sempre che ne tiriate fuori il vero potenziale, si intende. Ecco dove mettere le mani per godere appieno del titolo anche a livello di audio. Se poi avete le cuffie Pulse 3D, tanto di guadagnato, ma anche con gli altoparlanti della TV dovreste cavarvela.

Volume generico (Master): 10

10 Musica: 8

8 Effetti sonori: 9

9 Voce: 9

9 Canzoni: 7

Modalità di combattimento

Le migliori impostazioni di Final Fantasy 7 Rebirth terminano con delle parole familiari: “Activating Combat Mode!”… whoops, gioco sbagliato. Ci sono due diverse modalità per lottare: una è quella attiva, l’altra invece è quella classica. Partendo da quella attiva, vi ritroverete a dare un input manuale per tutti i comandi in quella che è la rielaborazione puramente “action” del gioco. Viceversa, in modalità classica, gli attacchi sono automatici e dovrete pensare solamente ad abilità, magie, strumenti e qualsiasi azione che consuma la barra ATB. Potete scegliere liberamente quale utilizzare, ma ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. Se volete prendervi una pausa dall’azione la modalità classica vi aiuterà, pagando però come scotto degli scontri con i boss un pizzico più tosti del solito. Vedete voi.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi abbiamo aiutato, stavolta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.