Stampa 3D: tante possibilità tra futuro e sostenibilità

In questo articolo andiamo ad esplorare il mondo della Stampa 3D sotto diversi aspetti: dalla produttività alla sostenibilità, con un occhio particolare ai materiali

Il mondo odierno ha visto anche la nascita e lo sviluppo della stampa 3D, detta anche, dagli esperti del settore, prototipazione rapida. Si tratta di una tecnologia additiva che permette di realizzare un oggetto tridimensionale strato dopo strato, partendo da modelli progettati al PC. Quali sono i vantaggi e i materiali utilizzati? Lo scopriamo insieme in questo articolo dedicato.

Produttività

La stampa 3D offre diversi vantaggi in termini di produttività:

Velocità : la stampa 3D permette di creare prototipi o prodotti finiti in tempi molto ridotti rispetto ai metodi tradizionali, accelerando così il processo di sviluppo e immissione sul mercato

: la stampa 3D permette di creare prototipi o prodotti finiti in tempi molto ridotti rispetto ai metodi tradizionali, accelerando così il processo di sviluppo e immissione sul mercato Flessibilità : la tecnologia permette di realizzare geometrie complesse e personalizzate, altrimenti difficilmente realizzabili con i metodi tradizionali, garantendo così una maggiore libertà di progettazione

: la tecnologia permette di realizzare geometrie complesse e personalizzate, altrimenti difficilmente realizzabili con i metodi tradizionali, garantendo così una maggiore libertà di progettazione Efficienza: la stampa 3D riduce notevolmente gli sprechi di materiale e i costi di produzione, ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili

Sostenibilità

E per quel che riguarda la disponibilità? Anche in questo caso, la stampa 3D garantisce alcuni vantaggi in termini ambientali:

Riduzione degli sprechi : con questa tecnologia si utilizzano solo i materiali necessari per la creazione degli oggetti, minimizzando gli scarti

: con questa tecnologia si utilizzano solo i materiali necessari per la creazione degli oggetti, minimizzando gli scarti Materiali sostenibili : si possono utilizzare materiali biodegradabili, riciclabili o a basso impatto ambientale

: si possono utilizzare materiali biodegradabili, riciclabili o a basso impatto ambientale Produzione on-demand : è possibile produrre solo gli oggetti necessari, evitando così la sovrapproduzione e l’accumulo di scorte

: è possibile produrre solo gli oggetti necessari, evitando così la sovrapproduzione e l’accumulo di scorte Riduzione delle emissioni: la produzione in loco riduce le emissioni legate al trasporto e alla movimentazione delle merci

Materiali

Per quel che riguarda i materiali, ne esiste davvero una pletora e li trovate tutti descritti, per filo e per segno, nel sito FAMA 3D. Qui sotto ve ne elenchiamo alcuni:

Nylon PA 12 Classic : è il materiale più versatile, economico, resistente e performante che consente di produrre sia prototipi sia pezzi funzionali.

: è il materiale più versatile, economico, resistente e performante che consente di produrre sia prototipi sia pezzi funzionali. Nylon PA 12 White : simile al Classic, ma il Nylon è di colore bianco e ciò permette di ottenere diverse colorazioni della superficie tramite il processo di immersione.

: simile al Classic, ma il Nylon è di colore bianco e ciò permette di ottenere diverse colorazioni della superficie tramite il processo di immersione. Nylon PA 12 Multicolor : con questo Nylon avrete la resistenza del PA 12, ma con la possibilità di stampare direttamente qualsiasi colore e texture.

: con questo Nylon avrete la resistenza del PA 12, ma con la possibilità di stampare direttamente qualsiasi colore e texture. Nylon PA 12 GB : un Nylon maggiormente rigido perché addizionato ad un 40% di microsfere di vetro. Maggiore resistenza all’usura.

: un Nylon maggiormente rigido perché addizionato ad un 40% di microsfere di vetro. Maggiore resistenza all’usura. Nylon PA 11 : materiale resistente ed ecologico con elevata resistenza all’usura e un basso attrito.

: materiale resistente ed ecologico con elevata resistenza all’usura e un basso attrito. Acciaio Inox 316 : di finitura opaca, questo materiale consente di ottenere parti complete estremamente resistenti, ma richiede la presenza di ulteriori supporti durante la stampa.

: di finitura opaca, questo materiale consente di ottenere parti complete estremamente resistenti, ma richiede la presenza di ulteriori supporti durante la stampa. Alluminio : anche in questo caso di finitura opaca, simile all’acciaio, molto resistente, ma necessita di ulteriori supporti durante la stampa.

: anche in questo caso di finitura opaca, simile all’acciaio, molto resistente, ma necessita di ulteriori supporti durante la stampa. Resine : generalmente usate per componenti ad uso estetico o che necessitano di applicazioni particolari come la trasparenza o la flessibilità.

: generalmente usate per componenti ad uso estetico o che necessitano di applicazioni particolari come la trasparenza o la flessibilità. TPU : materiale flessibile e gommoso, massima libertà di progettazione.

: materiale flessibile e gommoso, massima libertà di progettazione. Direct Extrusion: tecnologia innovativa che permette di avere una velocità di estrusione molto maggiore e consente di realizzare parti molto grandi con costi contenuti.

Presto sarà disponibile anche la Stampa 3D in titanio.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!