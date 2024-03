Xbox Partner Preview: presentazione programmata per il 6 marzo

Il mese di marzo mira alle terze parti: il treno dell’Xbox Partner Preview parte per l’hype in data 6 marzo… cioè, praticamente, domani!

Dopo l’equivalente della Grande N dedicato alle terze parti, anche Microsoft ha voluto dire la sua sul supporto “esterno” con un Xbox Partner Preview fissato per il 6 marzo o, in altre parole, per domani stesso. (Ore 19:00, nel caso.) Contrariamente a Nintendo, però, in questo caso si tratta già della seconda carrellata dell’anno, dopo il Developer Direct di inizio 2024. Quanto ci intratterremo con gli annunci, dunque? Il minutaggio consiste in circa 30 minuti di materiale con molti trailer in arrivo, con un particolare focus su Capcom, EA e Nexon. In quanto a Capcom nello specifico, finalmente sapremo di più sui suoi piani per l’anno in corso, compreso il misterioso Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. A voi il tweet.

Attenzione prego 📣 Sintonizzati per l’Xbox Partner Preview il 6 marzo alle 19:00 per aggiornamenti su titoli dei partner come Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Tales of Kenzera: ZAU, The First Berserker: Khazan e molto altro! https://t.co/GcSqJL8nq8 | #XboxPartnerPreview pic.twitter.com/m1iE8GGjcP — XboxItalia (@XboxItalia) March 4, 2024

Cosa aspettarsi quando si aspetta l’Xbox Partner Preview di marzo

Quindi Xbox Partner Preview parte in terza con Capcom, ma che ne è del resto delle terze parti per la presentazione del 6 marzo? EA porterà con sé un nuovo trailer per il metroidvania semi-indie Tales of Kenzera: Zau, con il director Abubakar Salim a raccontare i dettagli su combattimento ed esplorazione del prossimo titolo targato EA Originals. Per Nexon, infine, gli autori di MapleStory ci daranno un trailer di The First Berserker: Khazan. Microsoft promette una presentazione “priva di fronzoli”, con un focus totale sui “nuovi reveal di altrettanti giochi, annunci per le date di uscita e gameplay inedito per i titoli in arrivo”. A fare da contorno, poi, avremo i post di Xbox Wire dagli sviluppatori, con tanti dettagli dietro le quinte.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate di vedere? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.