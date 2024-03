Godzilla X Kong: il nuovo impero è sempre più vicino, voi avete già visto gli altri film? Se la risposta è negativa, allora prestate ben attenzione a questa guida. Qui scoprirete l’ordine cronologico dei film del Monsterverse per arrivare belli preparati alla visione di Godzilla X Kong

L’universo cinematografico di Warner Bros e Legendary Pictures che tutti conosciamo come Monsterverse è diventato uno degli universi cinematografici più amati del mondo del cinema, pari al Marvel Cinematic Universe. Proprio come quest’ultimo, infatti, il Monsterverse è pieno di film e serie tv da vedere in un certo ordine per avere una visione chiara dell’intera odissea dei kaiju protagonisti, ovvero Godzilla e Kong. Questo franchise ha ottenuto il massimo del successo con l’ultimo film uscito in periodo di pandemia, Godzilla VS Kong, un film che abbiamo tutti amato alla follia per le botte da orbi tra il lucertolone radioattivo e lo scimmione gigante. Ora il nuovo film con loro due protagonisti è stato anticipato e manca sempre di meno alla data d’uscita. Vediamo insieme qual è l’ordine con cui recuperare tutti i film del Monsterverse.

Godzilla | Monsterverse: ecco l’ordine cronologico dei film

L’universo cinematografico del Monsterverse è iniziato ben 10 anni fa, con il kaiju più famoso e amato del mondo del cinema: Godzilla. Questa nuova visione del mondo governato da questi kaiju viene introdotta proprio in questo film, lentamente e progressivamente, facendoci assaporare tutto il mistero e l’ambientazione che hanno implementato in questo nuovo universo cinematografico. Cronologicamente parlando questo non sarebbe il primo film, ma vi consigliamo comunque di iniziare con questo, poiché introduce al mondo del Monsterverse. La prima comparsa di Godzilla è infatti indimenticabile, una scena che non si può dimenticare in nessun modo, specialmente poi per il combattimento finale tra il protettore dell’ordine della Terra contro i M.U.T.O. Se volete recuperare tutto il Monsterverse, iniziate con Godzilla del 2014 di Gareth Edwards.

Monarch: Legacy of Monsters | Monsterverse: ecco l’ordine cronologico dei film

La serie tv Monarch: Legacy of Monsters è ambientata poco dopo il primo film di Godzilla, anche se questa è uscita solo di recente, a fine 2023. La serie mostra le conseguenze degli attacchi dei kaiju nella vita dei civili, ma non è la sola cosa interessante della serie. Anzi, il punto centrale di questa serie tv è proprio la storia della Monarch, l’azienda che si occupa di catturare i kaiju e studiarli, capire il loro comportamento, le loro abitudini e soprattutto studiarne la storia. Con questa serie tv si scoprono molte più cose sulle attività illegali dell’azienda e ci mostra più volte l’organizzazione che cerca di combattere contro Godzilla per eliminarlo.

Kong: Skull Island | Monsterverse: ecco l’ordine cronologico dei film

Adesso invece ci concentriamo sull’altro protagonista di questo universo cinematografico: Kong. Con questo film, dal titolo Kong: Skull Island, veniamo a scoprire un altro aspetto di questo mondo abitato da queste creature gigantesche e leggendarie. Qui ci troviamo negli anni ’70, quindi ben 40 anni prima degli eventi del primo film di Godzilla. Qui vediamo un Kong ancora cucciolo, o perlopiù giovane, potremmo dire nella sua età da teenager. Eppure è già la creatura più temibile dell’Isola del Teschio, un luogo leggendario dove si dice ci sia stata una grande battaglia tra creature gigantesche e Kong è uno dei pochi sopravvissuti della sua specie. Qui si inizia già a vedere un po’ di più della storia dietro questi miti dei kaiju.

Godzilla: King of the Monsters | Monsterverse: ecco l’ordine cronologico dei film

Torniamo ora al primo protagonista di questa grande storia, nel secondo film a lui dedicato, ovvero Godzilla: King of the Monsters. Dopo aver salvato la città di New York dall’attacco dei M.U.T.O, Godzilla ora è diventato un eroe e viene proclamato come il salvatore della razza umana. Un momento di gloria per il nostro lucertolone, che però viene interrotto dall’arrivo di una creatura aliena di nome Ghidora. Questa creatura viene per l’appunto da un pianeta lontano dal nostro ed è di una potenza mai vista prima, ma non solo, è la più grande minaccia che la Terra abbia mai affrontato. In questo film, Godzilla viene messo a dura prova da Re Ghidora, che è diventato il nuovo alfa, il re di tutti i kaiju che ha iniziato a costruire un regno di terrore. Un regno che Godzilla, seppur con le proprie difficoltà, riuscirà a distruggere, anche con l’aiuto della razza umana.

Godzilla VS Kong | Monsterverse: ecco l’ordine cronologico dei film

E arriviamo all’ultimo capitolo cronologico di questa grande odissea: Godzilla VS Kong. Questo è il film che mostra gli eventi più recenti del Monsterverse, dove abbiamo potuto vedere lo spettacolare scontro tra Godzilla e Kong. I due si sono scontrati per dei fraintendimenti, con Godzilla che inspiegabilmente ha iniziato ad attaccare vari insediamenti della città, tradendo la fiducia della razza umana. In realtà però le cose sono molto più complicate di così, ma non vogliamo spoilerarvi la trama, quindi non vi spetta che guardare il film. Preparatevi a delle botte pesanti tra i due protagonisti e ad esplorare molto più background della storia della Grande Guerra che c’è stata tra le due razze di Godzilla e Kong. Nuove zone da esplorare, come la Terra Cava, un posto in cui si scopriranno molti segreti.

Godzilla X Kong: Il nuovo impero

Questo era l’ordine con cui recuperare tutti i film del Monsterverse. Ora non ci resta che aspettare il 29 marzo per scoprire come andrà avanti questa battaglia e come Godzilla e Kong gestiranno la loro alleanza per affrontare una minaccia come il mondo non aveva mai visto prima. Il villain di Godzilla X Kong: Il nuovo impero, infatti, dovrebbe essere molto intelligente e in grado di mettere alle strette i due eroi titani con l’ingegno. Un nemico che nemmeno il Re dei Mostri Godzilla ha mai potuto affrontare prima. Riusciranno i protettori dell’umanità a salvare la razza umana ancora una volta? Lo scopriremo tra pochi giorni.

Cosa ne pensate voi? Preferite Godzilla o Kong? Diteci cosa ne pensate con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo del cinema e molto altro.

