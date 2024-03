Nel mondo delle auto ci sono tantissimi aggeggi che possono rendere la guida molto più comoda e sicura, tra cui gli pneumatici, che devono essere scelti con cura. Dovete sapere, però, che ci sono anche gli pneumatici tubeless, e oggi spieghiamo cosa sono e i diversi vantaggi e svantaggi che hanno

Dunque, come potrete ben immaginare, le cose fondamentali senza le quali la nostra auto non può marciare sono gli pneumatici. Tempo fa abbiamo scritto una guida su come scegliere gli pneumatici, che vi consigliamo altamente di andare a leggere. La scelta degli pneumatici giusti è fondamentale, la scelta sbagliata potrebbe portare ad avere diverse difficoltà alla guida e quindi ad aumentare i rischi durante la marcia. Sappiate, però, che esiste anche lo pneumatico tubeless, creato appositamente per rendere la guida più efficiente e sicura.

Cosa sono | Pneumatici tubeless: cosa sono, vantaggi e svantaggi

Gli pneumatici tubeless non sono altro che degli pneumatici realizzati in gomma e acciaio, dentro il quale trattiene l’aria senza aver bisogno di una camera d’aria interna. Questo permette agli pneumatici tubeless di adattarsi perfettamente al cerchione, riducendo così il rischio di crepe e forature. C’è da dire poi che la manutenzione è molto più semplice rispetto a quella degli pneumatici classici, infatti non è necessario controllare la pressione dell’aria nella camera d’aria Ma bisogna comunque tenere in considerazione questi aspetti: controllare la pressione dell’aria e adeguarla alla strada e al carico, sostituire lo pneumatico quando l’usura raggiunge il limite legale di 1,6 mm o se volete un’aderenza maggiore, ispezionare il fianco dello pneumatico per tagli, crepe o deformazioni, riparare il foro con un kit apposito o sostituire lo pneumatico, sostituire la valvola e tenere pulito il cerchio e infine usare solo cerchi adatti ai tubeless.

Vantaggi | Pneumatici tubeless: cosa sono, vantaggi e svantaggi

Gli pneumatici tubeless offrono più durata e resistenza a urti e sollecitazioni. Molto semplicemente questi sono gli pneumatici che permettono di guidare al massimo della tranquillità senza avere il rischio di sbandare o che lo pneumatico si buchi, cosa che purtroppo capita molto spesso. Con lo pneumatico tubeless, però, tutti i corpi estranei si incastrano all’interno dello pneumatico e questo permette all’auto di continuare a camminare senza doversi per forza fermare per cambiare la ruota. Il cerchio deve avere una valvola di gonfiaggio montata, che consente l’immissione e il controllo dell’aria all’interno. Può essere anche fornito con uno strato di gomma speciale antiforatura all’interno di un kit per riparare il foro dall’esterno o dall’interno. Include anche la dicitura che indica la stagionalità.

Svantaggi

Lo svantaggio più grande che troviamo negli pneumatici tubeless, però, è il fatto che sono molto costosi, più costosi rispetto a quelli con camera d’aria. Non solo per quanto riguarda l’acquisto, ma anche nella manutenzione. C’è anche da dire, però, che l’uso di pneumatici tubeless su asfalto danneggiato o con pressioni non ottimali può causare un’usura maggiore rispetto alle ruote con camera d’aria. Poi c’è anche il rischio di cedimento improvviso se lo pneumatico si usa troppo e o se raggiunge il limite di usura, il che rappresenta un grande pericolo durante la guida.

Insomma, come in ogni cosa, ci sono vantaggi e svantaggi. Dura di più e la manutenzione e più semplice, ma se li usate troppo c'è il rischio di fare incidenti, oltre alle grandi spese che dovrete affrontare. Speriamo che la guida vi sia stata utile.