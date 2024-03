Robotaxi Nissan: la rivoluzione della mobilità parte dal Giappone

L’introduzione dei robotaxi di Nissan segna un’evoluzione della mobilità, aprendo la strada a un futuro super tecnologico per il trasporto su strada

Nissan ha recentemente annunciato il suo progetto ambizioso per introdurre i robotaxi in Giappone dal 2027, come parte integrante della sua strategia “Ambition 2030” volta a ridurre drasticamente le emissioni e promuovere la sostenibilità ambientale. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso la realizzazione della mobilità autonoma su larga scala, con l’obiettivo di affrontare la crescente sfida della carenza di autisti in Giappone, causata dall’invecchiamento della popolazione. I servizi di guida autonoma di Nissan avranno inizio nel 2027, con l’intenzione di estenderli successivamente a livello globale nei prossimi anni. L’azienda ha riconosciuto la necessità di adattarsi alle mutevoli esigenze di mobilità, e questa iniziativa rappresenta un impegno concreto nel fornire soluzioni innovative e sostenibili. Fin dal 2017, Nissan ha condotto test e sperimentazioni di servizi di mobilità autonoma sia in Giappone che all’estero. Tra le iniziative più rilevanti, spicca il servizio Namie Smart Mobility, attivo nell’area di Minato Mirai a Yokohama e nella città di Namie nella prefettura di Fukushima dal 2021. Inoltre, i test dei sistemi di guida autonoma sono stati effettuati in città come Londra, con il sostegno del governo britannico.

Robotaxi: il progetto di Nissan

Il progetto prevede una serie di tappe ben definite. Da quest’anno, inizieranno i collaudi nell’area di Minato Mirai utilizzando i minivan Nissan Serena, con il livello di guida autonoma che sarà gradualmente aumentato per riflettere le esigenze e le reazioni dei clienti. Successivamente, tra il 2025 e il 2026, si terranno test dimostrativi nelle zone di Yokohama, inclusi Minato Mirai, Sakuragi-cho e Kannai, coinvolgendo 20 veicoli con conducente a bordo.

Nel 2027, Nissan avvierà la fornitura di servizi di guida autonoma in tre o quattro comuni, comprese le aree rurali, con decine di veicoli. La collaborazione con le autorità locali e i ministeri giapponesi sarà cruciale per il successo del progetto, enfatizzando l’impegno di Nissan nell’aderire agli standard più elevati di sicurezza e regolamentazione.

