CORSAIR eleva l’esperienza FPS con i nuovi M75 nella linea di Mouse Gaming

Queste due nuove aggiunte versatile alla serie M75 sono completamente attrezzate per garantirvi il successo. I piedini realizzati al 100% in PTFE offrono una scorrevolezza superiore su qualsiasi superficie di gioco, agevolando l’esecuzione di azioni rapide e decisive. Il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI garantisce una precisione estrema, catturando anche i minimi movimenti.

Il mouse M75 è stato attentamente progettato per distinguersi attraverso la sua precisione impeccabile ed ergonomia superiore, confermando la sua posizione come uno dei mouse gaming più meticolosamente realizzati sul mercato attuale . Con un peso di 74 g e 89 g rispettivamente per i modelli M75 e M75 WIRELESS, la leggerezza e l’agilità consentono movimenti rapidi e regolazioni precise.

Queste nuove periferiche ereditano il riconosciuto design premiato e le prestazioni eccellenti del precedente modello M75 AIR, garantendo massimo comfort, controllo impeccabile, un’affascinante illuminazione RGB e un design ultraleggero. Sia durante intense competizioni che in situazioni di gioco quotidiano, i modelli M75 e M75 WIRELESS si distinguono per offrire prestazioni straordinarie senza compromettere l’estetica accattivante.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.